۲۲ قرارداد جدید ریلی با ارزش ۳ هزار میلیارد تومان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از پروژه احداث خطوط صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان، هدف از این بازدید را بررسی روند اجرای پروژه و تزریق یارانه صرفه‌جویی مصرف سوخت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: بهره‌گیری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، فرصتی بی‌نظیر برای شتاب‌دهی به پروژه‌های زیرساختی و افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل ریلی است.

بیرانوند یادآور شد: پیش از این، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با پرداخت ۶۶۰ میلیارد تومان یارانه صرفه‌جویی سوخت به ۲۵ پروژه خرید واگن باری، از توسعه ناوگان باری کشور حمایت کرده است.

وی افزود: به تازگی نیز ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان برای بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه حمل‌ونقل ریلی امضا شده است.

معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی راه‌آهن برای استفاده از ابزارهای مالی موجود به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و دستیابی به اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی کشور است.

به گزارش مهر، پروژه احداث خطوط صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان شامل احداث ۷۲ کیلومتر خط آنتنی با ۹۵ دستگاه سوزن و استفاده از ۸ هزار و ۴۴۰ تن ریل است. این پروژه تاکنون با ثبت عملکردی معادل ۷.۵ میلیارد تن - کیلومتر، موجب صرفه‌جویی ۲۰۶ میلیون لیتر در مصرف نفت‌گاز شده است.

میزان بالای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، زمینه‌ساز دریافت یارانه قابل توجهی از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای ادامه توسعه این پروژه و سایر طرح‌های مشابه در کشور خواهد بود.