۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

سخنگوی ستاد انتخابات: داوطلبان انتخابات شوراها تا ۲۷ مهر استعفا دهند

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، گفت: براساس قانون انتخابات شوراها و به‌ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور تأکید کرد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

اسلامی یادآور شد: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ آغاز و تا ۲۷ دی‌ ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان خاطرنشان کرد: زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد کرد.

