همایش ملی قنوات هفتم و هشتم آبان در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرگار مهر، ابوالفضل اکبرپور صبح چهارشنبه در نشست خبری از برگزاری این رویداد علمی و تخصصی با محوریت «بحران آب زیرزمینی» در شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی خبر داد و افزود: بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات، هفته آینده در دانشگاه بیرجند برگزار میشود.
دبیر بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات، بیان کرد: این رویداد با هدف بررسی چالشهای منابع آب زیرزمینی، احیای سازههای سنتی آبی و تبادل تجربیات پژوهشی میان دانشگاهها، نهادهای اجرایی و متخصصان حوزه آب طراحی شده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه اقلیمی خراسان جنوبی افزود: حدود ۹۸ درصد منابع آبی استان از نوع زیرزمینی است و متأسفانه با افت مداوم سطح آب در دشتها مواجه هستیم.
اکبرپور افزود:در شهر بیرجند، میزان کاهش سطح آب به بیش از ۵۴ سانتیمتر رسیده است که زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی منطقه به شمار میرود.
دبیر بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات ادامه داد: قنوات بهعنوان سازههای تاریخی و بومی، نمونهای از مدیریت پایدار منابع آب هستند و باید با نگاه علمی و فناورانه، ظرفیتهای آنها را در شرایط امروز بازآفرینی کنیم.
اکبرپور با اشاره به اقدامات اجرایی دبیرخانه همایش بیان کرد:در راستای اطلاعرسانی گسترده، معرفی این رویداد به تمامی دانشگاههای کشور از طریق مکاتبه با معاونتهای پژوهشی در دو مرحله انجام شده است و همچنین، زمان برگزاری کنفرانس در تقویم پژوهشی سال ۱۴۰۲ ثبت و اطلاعات کامل آن در سامانه ایرانداک بارگذاری شده است.
وی افزود: بهمنظور تعامل بیشتر با جامعه علمی، کانالهای اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی ایجاد شده و جلسات متعددی با حامیان کنفرانس از جمله بانک تجارت، دانشگاه کشاورزی بیرجند، شرکتهای منطقهای آب و صنایع مرتبط برگزار شده است.
دبیر بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات تأکید کرد: موضوع اصلی بیستوچهارمین کنفرانس، هیدرولوژی جریان پایدار آب زیرزمینی با تأکید بر اقلیم است و محورهای فرعی شامل هیدرولوژی مناطق خشک، نیمهخشک، کوهستانی، ساحلی، کارستی، کشاورزی، صنعتی و حفاظتشده خواهد بود.
وی ادامه داد: در این دوره، استفاده از فناوریهای نوین مانند RS (سنجش از دور)، GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی)، مدلسازی هوشمند، دادههای بزرگ، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء در تحلیل دادههای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی مورد توجه قرار گرفته است و این رویکرد میتواند به تحول در پایش و مدیریت منابع آب کشور منجر شود.
اکبرپور اظهار کرد:این کنفرانس علاوه بر ارائه مقالات علمی، شامل نشستهای تخصصی با حضور پیشکسوتان صنعت آب، اساتید برجسته دانشگاه و فعالان حوزه کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ پروژه عمرانی در حوزه آب و سازههای سنتی با اعتباری بالغ بر ۱۳۶ میلیارد ریال در استان خراسان جنوبی اجرا شده و این آمار نشاندهنده عزم جدی دستگاهها و نهادهای محلی برای مقابله با بحران آب است.
دبیر بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات با تأکید بر نقش منطقهای خراسان جنوبی گفت: محدوده مطالعاتی این کنفرانس، استان خراسان جنوبی و استانهای همجوار را دربر میگیرد و نقشههای ارائهشده در این رویداد، وضعیت هیدرولوژیکی مناطق مختلف را با رنگبندی دقیق نمایش میدهند و میتوانند مبنایی برای تصمیمگیریهای کلان در سطح ملی باشند.
اکبرپور با اشاره به حضور گسترده متخصصان و پژوهشگران کشور افزود:در این همایش، سخنرانیهای متعددی از سوی متخصصان حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست ارائه میشود و همچنین، معرفی پروژههای موفق، بررسی الگوهای مدیریت منابع آب و تبادل تجربیات علمی و بومی از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
وی بیان کرد: بیستوچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران و همایش ملی قنوات، گامی مؤثر در جهت پیوند علم و تجربه، احیای میراث آبی کشور و ارتقای دانش فنی در مدیریت بحران آب خواهد بود.
