بررسی وضعیت عملکردی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهداف مأموریتی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، تیمی متشکل از معاون پژوهش و فناوری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، رئیس و کارشناس گروه نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های فنّاور این مرکز، پارک دانشگاه آزاد اسلامی را مورد بازدید قرار دادند.

معاون پژوهش و فناوری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف هدف از این بازدید را نظارت، بررسی فضاهای کالبدی و وضعیت عملکردی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نمود.

بر این ‌اساس جلسۀ مشترک تیم نظارتی علوم، تحقیقات و فناوری با رئیس و مدیران پارک دانشگاه آزاد اسلامی در محل این دانشگاه برگزار شد و گزارش جامعی از وضعیت عملکردی پارک، چالش‌ها و برنامه‌های آتی توسط رئیس پارک دانشگاه آزاد اسلامی به سمع و نظر حاظران در جلسه رسید.

سپس تیم نظارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بازدید از ساختمان‌های اصلی و امکانات فیزیکی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در محلات پاسداران و قلهک تهران، فرصت مناسبی را برای شنیدن دغدغه‌ها، پیشنهادها و موفقیت‌های واحدهای فنّاور مستقر در پارک فراهم آوردند.

گفتنی است نتایج این بررسی و بازدید در قالب گزارش تحلیلی در اولین فرصت تدوین شده و برای بهره‌برداری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی در اختیار معاونت فنّاوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار خواهد گرفت.