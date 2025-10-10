حمیدرضا مومنیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین رویداد ملی «پیچینگ انیمیشن» در کاشان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف توسعه زیست‌بوم خلاقیت و کارآفرینی در حوزه پویانمایی دهه نخست آبان برگزار خواهد شد که به‌عنوان بستری برای پیوند ایده و سرمایه، زمینه را برای رشد و تجاری‌سازی پروژه‌های خلاق در صنعت انیمیشن کشور فراهم می‌کند.

وی ابراز کرد: رویداد «پیچینگ انیمیشن» با اهدافی مانند شفاف‌سازی اقتصاد انیمیشن، کمک به تولید و تأمین محتوا، شتاب‌دهی به شرکت‌های خلاق، شبکه‌سازی میان متخصصان و مربیان، بازارسنجی محصولات، ارائه بسته‌های حمایتی، خدمات آموزشی، پیش‌بازاریابی، منتورشیپ، کلینیک کسب‌وکار، ارزیابی شرکت‌های خلاق، فراهم‌سازی محیط کاری مناسب، ارائه تسهیلات ویژه، ضمانت انجام کار، خدمات حقوقی و ثبت مالکیت معنوی برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تصریح داد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان خلاق انیمیشن است تا بتوانند ایده‌ها و طرح‌های خود را به سرمایه‌گذاران و سفارش‌دهندگان معرفی کنند. «پیچینگ» یا «رویازی» انیمیشن محیطی حرفه‌ای و شفاف را فراهم می‌کند که در آن، ایده‌پردازان می‌توانند رؤیاهای خلاقانه خود را به مرحله تولید نزدیک کرده و سرمایه‌گذاران نیز در بستری مطمئن و ساختارمند، بهترین ایده‌ها و تیم‌های خلاق را شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد ملی، گامی مهم در مسیر توان‌افزایی هسته های نوآور و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پویانمایی به شمار می‌آید.

مومنیان همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌اندازی نهادهای توانمندساز هسته های نوآور و فناور را یادآور شد و گفت: در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از فضای کار اشتراکی «جریان» بازدید داشتیم که این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی در ایجاد و گسترش نهادهای حامی نوآوری و فناوری انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مدیریت فضای کار اشتراکی جریان، بر ضرورت هم‌افزایی میان پارک علم و فناوری، هسته های نوآور و شرکت‌های دانش بنیان و فناور و سرمایه‌گذاران محلی برای ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از کسب‌وکارهای نوآور تأکید شد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای کار اشتراکی یکی از پیش‌نیازهای رشد شرکت‌های نوپا است و نقش بخش خصوصی در پشتیبانی از استارتاپ‌هاو هسته‌های نوآور مهم است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد نهادهای حمایتی، موجب پایداری زیست‌بوم نوآوری و ارتقای توان فناورانه منطقه خواهد شد.

مومنیان اظهار کرد: فضای کار اشتراکی جریان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال بخش خصوصی در حوزه نوآوری در کاشان، بستری برای فعالیت استارتاپ‌ها، هسته های نوآور و شرکت‌های دانش بنیان و فناور فراهم کرده است.