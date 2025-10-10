  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

مومنیان: نخستین رویداد ملی«پیچینگ انیمیشن» در کاشان برگزار می‌شود

مومنیان: نخستین رویداد ملی«پیچینگ انیمیشن» در کاشان برگزار می‌شود

کاشان - رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از برگزاری نخستین رویداد ملی «پیچینگ انیمیشن» در کاشان خبر داد.

حمیدرضا مومنیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین رویداد ملی «پیچینگ انیمیشن» در کاشان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف توسعه زیست‌بوم خلاقیت و کارآفرینی در حوزه پویانمایی دهه نخست آبان برگزار خواهد شد که به‌عنوان بستری برای پیوند ایده و سرمایه، زمینه را برای رشد و تجاری‌سازی پروژه‌های خلاق در صنعت انیمیشن کشور فراهم می‌کند.

وی ابراز کرد: رویداد «پیچینگ انیمیشن» با اهدافی مانند شفاف‌سازی اقتصاد انیمیشن، کمک به تولید و تأمین محتوا، شتاب‌دهی به شرکت‌های خلاق، شبکه‌سازی میان متخصصان و مربیان، بازارسنجی محصولات، ارائه بسته‌های حمایتی، خدمات آموزشی، پیش‌بازاریابی، منتورشیپ، کلینیک کسب‌وکار، ارزیابی شرکت‌های خلاق، فراهم‌سازی محیط کاری مناسب، ارائه تسهیلات ویژه، ضمانت انجام کار، خدمات حقوقی و ثبت مالکیت معنوی برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تصریح داد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان خلاق انیمیشن است تا بتوانند ایده‌ها و طرح‌های خود را به سرمایه‌گذاران و سفارش‌دهندگان معرفی کنند. «پیچینگ» یا «رویازی» انیمیشن محیطی حرفه‌ای و شفاف را فراهم می‌کند که در آن، ایده‌پردازان می‌توانند رؤیاهای خلاقانه خود را به مرحله تولید نزدیک کرده و سرمایه‌گذاران نیز در بستری مطمئن و ساختارمند، بهترین ایده‌ها و تیم‌های خلاق را شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد ملی، گامی مهم در مسیر توان‌افزایی هسته های نوآور و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پویانمایی به شمار می‌آید.

مومنیان همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌اندازی نهادهای توانمندساز هسته های نوآور و فناور را یادآور شد و گفت: در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از فضای کار اشتراکی «جریان» بازدید داشتیم که این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی در ایجاد و گسترش نهادهای حامی نوآوری و فناوری انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مدیریت فضای کار اشتراکی جریان، بر ضرورت هم‌افزایی میان پارک علم و فناوری، هسته های نوآور و شرکت‌های دانش بنیان و فناور و سرمایه‌گذاران محلی برای ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از کسب‌وکارهای نوآور تأکید شد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای کار اشتراکی یکی از پیش‌نیازهای رشد شرکت‌های نوپا است و نقش بخش خصوصی در پشتیبانی از استارتاپ‌هاو هسته‌های نوآور مهم است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد نهادهای حمایتی، موجب پایداری زیست‌بوم نوآوری و ارتقای توان فناورانه منطقه خواهد شد.

مومنیان اظهار کرد: فضای کار اشتراکی جریان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال بخش خصوصی در حوزه نوآوری در کاشان، بستری برای فعالیت استارتاپ‌ها، هسته های نوآور و شرکت‌های دانش بنیان و فناور فراهم کرده است.

کد خبر 6617271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها