به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت و ارتقاء دانش اعضای طرح صالحین و مقابله مؤثر با فرقههای انحرافی، جلسهای هم اندیشی با حضور حجت الاسلام سید محمدعلی امام پور، مسئول طرح صالحین سازمان بسیج مستضعفین، و حجت الاسلام سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی ابعاد مختلف همکاریهای آموزشی و آگاهسازی اعضای طرح صالحین نسبت به فعالیتهای فرقههای انحرافی و روشهای مقابله با آنان تشکیل شد.
حجت الاسلام امام پور در ابتدای جلسه، بر اهمیت تکریم و احترام به اساتید و نیروهای فعال در این حوزه تأکید کرد و بیان داشت: ما تلاش میکنیم تا نیروهای مجموعه بسیج را با دانش و مهارتهای لازم مجهز کنیم، اما این امر نیازمند همکاری نزدیک با نهادهای تخصصی مانند دفتر تبلیغات اسلامی است.
مسئول طرح صالحین سازمان بسیج مستضعفین به تجربههای گذشته در برگزاری دورههای آموزشی اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته دوره هایی با موضوع وهابیت در ۱۷ استان برگزار کردیم که با استقبال خوبی مواجه شد. با این حال، به دلیل جمعیت زیاد و محدودیتهای بودجهای، نیازمند انتقال برخی از آموزشها به فضای مجازی هستیم.
وی همچنین بر لزوم متناسبسازی آموزشها با شرایط هر استان تأکید کرد و افزود: برای مثال، در استانهای ترکزبان، برخی فرقهها فعالتر هستند و آموزشها باید متناسب با نیازهای آن منطقه طراحی شود. این امر باعث میشود که نیروهای ما احساس نزدیکی بیشتری به مسائل محلی داشته باشند و انگیزه بیشتری برای مقابله با فرقههای انحرافی پیدا کنند.
حجت الاسلام امام پور در ادامه به اهمیت آگاهسازی نسل جوان و نوجوان اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان حتی در مساجد و محافل مذهبی، اطلاعات کافی در مورد فرقههای انحرافی ندارند. برای مثال، در تهران شاهد بودیم که یک جوانی که اهل نماز جماعت و مسجد است، از فعالیتهای انجمن حجتیه بیاطلاع بود و پس از شنیدن سخنان یک روحانی، تعجب کرده بود. این نشان میدهد که نیاز به آگاهسازی جدی در این زمینه وجود دارد.
وی در پایان سخنان خود، درخواست همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی را مطرح کرد و گفت: ما نیازمند طراحی دورههای آموزشی طولانیمدت و تخصصی هستیم تا بتوانیم مدرسان کارآمدی را تربیت کنیم. این دورهها باید شامل معرفی فرقهها، اهداف آنان، ارتباطاتشان با سرویسهای جاسوسی و روشهای مقابله با آنان باشد.
حجت الاسلام سعید روستاآزاد نیز در ادامه جلسه، به تشریح فعالیتها و ظرفیتهای دفتر تبلیغات اسلامی پرداخت و بیان داشت: دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان یک مجموعه بزرگ و تخصصی، دو ماه پس از انقلاب توسط حضرت امام (ره) تأسیس شد. این نهاد دارای معاونتهای مختلف از جمله معاونت فرهنگی و تبلیغی، معاونت پژوهش و آموزش است که هر کدام در حوزههای تخصصی خود فعالیت میکنند.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به سابقه فعالیت این مجموعه در حوزه آموزش طلاب و اعزام آنان به جبهههای جنگ اشاره کرد و گفت: در ابتدای شکلگیری دفتر تبلیغات اسلامی، ۷ هزار نفر از طلاب برای اعزام به جبههها تشکیل پرونده دادند. همچنین، یکی از اولین فعالیتهای ما آموزش مربیان کودک و نوجوان بود که همچنان ادامه دارد.
وی در مورد مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی توضیح داد: این مرکز تقریباً تمام آموزشهای مورد نیاز مبلغین را تأمین میکند. از تربیت مربی مهد کودک تا آموزشهای تخصصی مانند منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از خودکشی و تبلیغ در اماکن ورزشی. ما تلاش میکنیم تا تمام نیازهای آموزشی را پوشش دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین روستاآزاد در خصوص فرقههای انحرافی، بیان داشت: دفتر تبلیغات اسلامی از غنای پژوهشی و آموزشی بالایی در این حوزه برخوردار است. ما محتوای غنی در مورد فرقههایی مانند بهاییت، وهابیت، انجمن حجتیه و حتی موضوعات نوظهور مانند احمد الحسن داریم.
وی در مورد روشهای آموزشی پیشنهاد کرد: برای تربیت مربی، نیاز به دورههای طولانیمدت و تلفیقی از حضوری و مجازی است. صرفاً آموزشهای مجازی برای تربیت مربی کافی نیست، اما میتواند به عنوان گام اول برای آگاهیبخشی استفاده شود. تاکنون برای ۹۳ هزار نفر از طلاب سراسر کشور کاربری آموزشی تعریف شده است.
گفتنی است در پایان جلسه، دو طرف بر لزوم همکاری نزدیک و طراحی دورههای آموزشی تخصصی تأکید کردند. قرار بر این شد که کارشناسان دو مجموعه، دورههای آموزشی را با توجه به نیازهای اعضای طرح صالحین طراحی و اجرا کنند. این همکاری مشترک گامی مهم در راستای تقویت دانش اعضای طرح صالحین و مقابله مؤثر با فرقههای انحرافی است. با اجرای این دورهها، امید است که نیروهای بسیج و سپاه بتوانند به صورت کارآمدتری در مقابل فعالیتهای فرقههای انحرافی ایستادگی کنند و از گسترش تفکرات انحرافی در جامعه جلوگیری نمایند.
