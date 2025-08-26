به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با اشاره به تنش آبی موجود در بوستان جنگلی سرخهحصار گفت: در حال حاضر، مشکلی از نظر تأمین منابع آبی وجود ندارد و دلیل آن هم بازگشت شش حلقه چاه به مدار است و حالا بهصورت کامل از منابع آبی آنها استفاده میشود، اما باید بهسمت استفاده از منابع آبی دیگری غیر از آبهای زیرزمینی برویم، زمستان سال قبل سه چاه اورهال کامل شد و از سه چاه باقیمانده که پرآباند فعلاً نیاز به کفشکنی ندارند.
فتحی با بیان اینکه، از سال قبل که چاهها به مدار برگشت، مشکل تأمین آب سرخهحصار برطرف شده است و حالا منتظر قطع درختان خشکشده هستیم تا کاشت درختان جدید را آغاز کنیم، افزود: قطع درختان با منابعطبیعی است اما سرعت آن بسیار پایین است. اگر درختان کاملاً خشکشده، بیشتر قطع شوند، تا زمستان میتوانیم بستر را برای کاشت درختان جدید آماده کنیم. سال قبل ۱۵۰۰ درخت قطع و ۱۲ هزار درخت کاشتیم.
وی به برنامههای شهرداری برای احداث تصفیه خانه رواناب سطحی مسیل منوچهری و پیگیری استفاده از پساب تصفیه خانه پایانه شرق اشاره کرد و یادآور شد: در صورت تأمین زمین مناسب و همکاری وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب، شهرداری منطقه برای همکاری در چارچوب اختیارات قانونی آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امسال برای کاشت ۳۳ هزار درخت مناقصه گذاشتهایم و فقط منتظریم که منابعطبیعی درختان را قطع کند. کل درخت خشک چکشخورده در سرخهحصار شش هزار اصله است و امسال هم تصور میکنم منابعطبیعی حدود ۱۵۰۰ درخت را قطع کرده باشد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه تصریح کرد: همه آن ۱۲ هزار درختی که سال قبل کاشته شد، با حضور مردم بود و به آنها مالکیت معنوی دادیم و گفتیم مسئول این درخت شدهاند و برایشان شناسنامهای تهیه کردیم. در برخی نقاط هم درختان مثمر مثل خرمالو، انار و سنجد کاشتیم که برای مردم جذاب شود. گونههای بومی کمآب مثل لیلکی، داغداغان، ارغوان و بلوط همیشه سبز، بومیاند و میتوانند در سرخهحصار کاشته شود.
وی با اشاره به وضعیت موجود درختان سرخه حصار گفت: در سرخهحصار ۲۷۰ هزار درخت وجود دارد که ۲۵۰ هزار اصله آن کاج است و از این تعداد حدود شش هزار درخت بهصورت قطعی خشک شدهاند. در دوره جنگ ۱۲ روزه سمپاشی محدودی برای درختان آفتزده انجام داده شد و شدت آفت کاهش پیدا کرد.
