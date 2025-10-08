به گزارش خبرنگار مهر، «سرهنگ مهدی پارسا» مسئول بسیج رسانه استان گیلان ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها از رونمایی پوستر چهارمین جشنواره بین‌المللی حریم رسالت در استان گیلان خبر داد و گفت: این رونمایی در حاشیه جشنواره استانی مالک اشتر سپاه قدس گیلان و با حضور «سردار مقداد فرمانی» دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین و «سردار حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این در تهران نیز این پوستر با حضور دختر شهید سردار سلامی رونمایی شده بود، افزود: در سال‌های گذشته نیز توفیق داشتیم که در سومین دوره این جشنواره، پوستر با حضور شهید حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شود.

پارسا با اشاره به اینکه جشنواره حریم رسالت امسال برای چهارمین سال پیاپی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره با محوریت نقش زنان در حوزه رسانه، در سه سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی توسط سازمان بسیج رسانه استان گیلان برگزار می‌شود. این رویداد ویژه بانوان رسانه‌ای استان است و با هدف توجه به نقش زن ایرانی در برابر تهاجم رسانه‌ای دشمنان، طراحی شده است.

وی در ادامه گفت: موج‌سواری دشمنان در قالب یک تهاجم رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از نقش زن ایرانی، ضرورت پرداخت رسانه‌ای به مسئله زن را بیش از پیش روشن کرده است.

مسئول بسیج رسانه استان گیلان با گرامیداشت یاد شهدای رسانه در محور مقاومت افزود: وجود ۲۲۴ شهید رسانه در حوزه مقاومت و تقدیم ۱۲ شهید رسانه‌نگار در جنگ تحمیلی، به وضوح نشان‌دهنده حضور فعالان رسانه‌ای در جبهه نبرد با نظام سلطه است.

پارسا همچنین استان گیلان را به عنوان قطب رسانه‌ای بانوان کشور دانست و گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره حریم رسالت نیز به استان گیلان محول شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از امروز آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ملی و استانی ارسال کنند.

وی در پایان افزود: سال گذشته بیش از هفت هزار اثر به جشنواره ارسال و داوری شدند که این نشان‌دهنده استقبال گسترده از این جشنواره در سطح ملی است.