طهماسبی: حمایت جدی از کودکان بازمانده از تحصیل در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، ظهر چهارشنبه در دیدار با رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، بر ضرورت همکاریهای گسترده برای بهبود کیفیت آموزش ابتدایی در استان تأکید کرد.
استاندار گلستان بازماندگی کودکان از تحصیل را از اولویتهای مهم حوزه آموزش دانست و گفت: استان آمادگی کامل برای حمایت همهجانبه از دانشآموزان نیازمند، توسعه زیرساختهای آموزشی و اجرای طرحهای مشترک آموزشی را دارد.
وی با تاکید بر همکاری مستمر دستگاههای مختلف، بر این باور است که ارتقای عدالت آموزشی و توسعه مهارتهای پایه، میتواند نقش مؤثری در آینده تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان ایفا کند.
در ادامه این نشست، دو طرف به اهمیت تقویت آموزشهای تربیتی، مهارتی و شهروندی در پایههای ابتدایی، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اشاره کردند و بر لزوم تمرکز بیشتر بر این موضوعات توافق کردند.
