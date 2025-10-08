تولید ۱۰۵ هزار متر مربع صنایع دستی؛ صادرات به نام سایر استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست شورای اشتغال و سرمایهگذاری بر توجه جدی به توسعه و تقویت حوزه صنایع دستی استان تاکید و اظهار کرد: ۱۰۵ هزار متر مربع صنایع دستی در سطح استان تولید می شود اما با وجود تولیدات مطلوب، نبود زیرساختها موجب شده محصولات استان به نام سایر استانها صادر شود.
وی صنایع دستی را یکی از ظرفیتهای مهم استان که مکمل بخش گردشگری محسوب میشود و نباید از آن غفلت کرد، عنوان کرد و افزود: مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به این بخش ورود جدیتری داشته باشد و سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف است در جلسات آینده، گزارش اقدامات عملی انجام شده این بخش را ارائه دهد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این بخش نیازمند کار بسیار هستیم و صنایع دستی باید از حالت حاشیهای، روزمره و فعالیت جانبی این حوزه خارج شده و به یک کانون اشتغال واقعی تبدیل و معیشت افراد را تامین کند.
صنایع دستی استان از حالت رکود خارج شود
وی یادآور شد: تمامی دستگاهها از جمله استانداری، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باید در بخشهایی که نیازمند تسهیلات و زیرساخت دارد به عنوان یک اولویت اصلی اقدام کنند تا صنایع دستی ما از این وضعیت نامطلوب خارج شود.
رحمانی فعال تر شدن نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را در این زمینه خواستار شد و گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی آن، دستیابی به اهداف در حوزه صنایع دستی باشد.
وی در خصوص واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی هم اظهار کرد: هر موردی که به بخش خصوصی واگذار میشود، باید منجر به کارآمدی و بهبود فرآیندها شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اولویتهای فوری بخش صنایع دستی را راهاندازی کارگاههای تولیدی فرش و گلیم و مهمتر، شکل گیری تعاونیهای تولید صنایع دستی و مشارکت فعال در نمایشگاهها ملی برشمرد.
هسته های فناور استان از ۶۱ به ۳۵۰ رسیده است
وی به موضوع هستههای فناوری استان اشاره کرد و گفت: از ۶۱ هسته در ابتدای دولت اکنون به ۳۵۰ هسته رسیده که تنها در شش ماهه اول امسال، بستر برای شکل گیری ۱۸۰ هسته فناور جدید فراهم شده است.
رحمانی ابراز کرد: در حوزه تشکیل شرکتهای دانشبنیان از ۱۸ مورد به ۲۶ شرکت رسیده و ۱۰ شرکت دیگر به زودی رتبه دانشبنیان میگیرند و تا پایان سال به ۳۵ شرکت میرسد.
وی پیگیری ها و عملکرد رئیس پارک علم و فناوری و مدیرعامل شرکت آب منطقهای را ستود و گفت: این رویه الگویی برای تمام مدیران باشد چون در شرایط کمبود منابع، پیگیری مستمر یکی از کلیدهای موفقیت است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به حل دو موضوع مهم خروج ساختمان کارخانه نوآوری از طریق مولدسازی و دوم مسئله دانشگاه آزاد و پروژه توسعه پارک علم و فناوری و اختصاص ۱۶ هکتار زمین تاکید کرد.
وی اضافه کرد: بارگذاری پروژهها در سامانه منتاک و پیگیری بستههای سرمایهگذاری بینام که مورد تاکید شخص رئیس جمهور است با قوت ادامه یابد.
