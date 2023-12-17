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۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۲

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ایلام خبر داد؛

دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در صالح آباد

دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در صالح آباد

ایلام- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ایلام از دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در صالح آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصاحب بازیار اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست حین پایش و کنترل زیستگاه‌های بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران، فرد متخلفی را حین زنده گیری پرندگان شکاری شناسایی و دستگیر کرد.

وی تصریح کرد: این متخلف با ایجاد کمینگاه و پهن کردن تور زنده گیری با استفاده از یک بهله پرنده شکاری دلیجه و یک قطعه قمری قصد شکار پرندگان شکاری داشت که توسط یگان حفاظت محیط زیست استان شناسایی، دستگیر و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ایلام عنوان کرد: از این متخلف، آلات و ادوات جرم شامل چند رشته تور، چند رشته طناب، دو قفس نگهداری پرندگان، یک بهله دلیجه شکاری و یک قطعه پرنده قمری، کشف و ضبط گردید.

وی افزود: برای فرد متخلف، پرونده زنده گیری پرندگان شکاری به قصد قاچاق تنظیم و به مرجع قضایی معرفی گردید.

کد مطلب 5969257

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    نظرات

    • محسن IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      7 0
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      چطور زنده گیری بابت طعمه سازی برای یوزپلنگها ، و گرفتن سی درصد آن حیوانات توسط بخش خصوصی برای شکارگاه های خصوصی قانونی هست ، ولی اگر مردم عادی دست به چنین کاری بزنند ، غیرقانونی محسوب میشود !؟ طبیعت ایران با تمام وحوش آن ، ملی می‌باشد ، نه اینکه تعلق به سازمان یا افراد خاصی داشته باشد !
    • حمید FI ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      10 0
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      بهش حقوق مکفی بدین میاد محیط بان میشه . ولی وقتی پول نداره کار دیگه هم بلد نیست دستور فرزند اوری هم که بهش دادن . چیکار کنه بنده خدا؟

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