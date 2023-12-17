دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در صالح آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصاحب بازیار اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست حین پایش و کنترل زیستگاه‌های بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران، فرد متخلفی را حین زنده گیری پرندگان شکاری شناسایی و دستگیر کرد.

وی تصریح کرد: این متخلف با ایجاد کمینگاه و پهن کردن تور زنده گیری با استفاده از یک بهله پرنده شکاری دلیجه و یک قطعه قمری قصد شکار پرندگان شکاری داشت که توسط یگان حفاظت محیط زیست استان شناسایی، دستگیر و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ایلام عنوان کرد: از این متخلف، آلات و ادوات جرم شامل چند رشته تور، چند رشته طناب، دو قفس نگهداری پرندگان، یک بهله دلیجه شکاری و یک قطعه پرنده قمری، کشف و ضبط گردید.

وی افزود: برای فرد متخلف، پرونده زنده گیری پرندگان شکاری به قصد قاچاق تنظیم و به مرجع قضایی معرفی گردید.