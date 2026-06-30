دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک در پی رصد اطلاعاتی و با همکاری همیاران محیط زیست، موفق شدند دو نفر متخلف را که اقدام به شکار غیرمجاز در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پرزوئیه کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح غیرمجاز مجهز به دوربین، ۲۶ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین چشمی شکاری و سایر ادوات مرتبط با شکار کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه شکار و صید، تصریح کرد: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تشکیل شده و در دست پیگیری است.