به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی، عصر چهار شنبه در بازدید مشترک از طرحهای آبرسانی کلاله با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، بر اهمیت حضور مدیران ملی در مناطق محروم برای شناخت بهتر وضعیت واقعی تأکید کرد.
وی افزود: متأسفانه تصور مدیران از وضعیت استان گلستان کامل نیست و مناطقی مانند دهستان تمران با جمعیت پنج تا شش هزار نفر هنوز از آب شرب سالم بیبهرهاند.
حسینی افزود: برای حل این مشکل، اجرای عملیات حفر و تجهیز چاه و ساخت سکوی برداشت آب با همکاری دستگاههای استانی و ملی آغاز خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، اجرای طرحها بهصورت فازبندی برنامهریزی شده است تا وعدههای داده شده به مردم به تدریج تحقق یابد.
در ادامه هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، ضمن اشاره به منابع مالی متنوع از جمله اعتبارات ملی، استانی و کمک خیرین، از اجرای ۳۶ پروژه آبرسانی با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: مذاکراتی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت برای حمایت از این پروژهها در جریان است.
