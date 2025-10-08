مومنی: مرد سقوط کرده به رودخانه در رشت نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه اظهار کرد: امروز حادثه سقوط فردی به داخل رودخانه بلوار امام علی (ع) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده شد بلافاصله دو دستگاه خودرو نجات به همراه شش آتش‌نشان متخصص راپل و نجات در ارتفاع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد مرد میانسالی به دلایل نامشخص از روی پل ماشین‌رو به داخل رودخانه سقوط کرده و دچار جراحات شدید شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت گفت: تیم‌های ما با تجهیزات ویژه و در شرایط سخت بامدادی، به سرعت به محل حادثه رسیدند و توانستند با رعایت نکات ایمنی، فرد مصدوم را از بستر رودخانه خارج کنند.

وی افزود: پس از انتقال فرد به مکانی امن، او را به عوامل اورژانس تحویل دادیم تا هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی منتقل شود.