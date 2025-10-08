  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

مومنی: مرد سقوط کرده به رودخانه در رشت نجات یافت

رشت- رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: مردی حدودا ۴۵ ساله که به دلایل نامعلوم به داخل رودخانه سقوط کرده بود با تلاش آتش نشانان نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه اظهار کرد: امروز حادثه سقوط فردی به داخل رودخانه بلوار امام علی (ع) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده شد بلافاصله دو دستگاه خودرو نجات به همراه شش آتش‌نشان متخصص راپل و نجات در ارتفاع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد مرد میانسالی به دلایل نامشخص از روی پل ماشین‌رو به داخل رودخانه سقوط کرده و دچار جراحات شدید شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت گفت: تیم‌های ما با تجهیزات ویژه و در شرایط سخت بامدادی، به سرعت به محل حادثه رسیدند و توانستند با رعایت نکات ایمنی، فرد مصدوم را از بستر رودخانه خارج کنند.

وی افزود: پس از انتقال فرد به مکانی امن، او را به عوامل اورژانس تحویل دادیم تا هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی منتقل شود.

