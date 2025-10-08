ترویج فرهنگ نوآوری میان نسل جوان از اهداف مهم جشنواره شیخ بهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی میرزایی ارجنکی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ زیست بوم فناوری وارد خوزستان شد و شاید تا ۱۰ سال گذشته مساله فناوری در ایران تنها ویترینی بود و در قالب نمایشگاه ها مشاهده می کردیم.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به ضرورت فناوری در کشور گفت: در گذشته کشورها براساس میزان تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شدند اما امروز دیگر، GDP ملاک توسعه یافتگی نیست و براساس سهم اقتصاد دانش محور از GDP تعریف می شود.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته در توسعه فناوری و هزینه کرد برای تحقیق و توسعه ( R & D) جلودار هستند. کشورهایی موفق هستند که برای آینده ۵ تا ۲۰ ساله خود فکر و برنامه ریزی می کنند و دانش را گسترش می دهند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ملاک تولید در جامعه امروزی را دانش اعلام و عنوان کرد: هرآنچه که دانش بیشتری به کار ببرد ارزش افزوده بیشتری برای دنیا ایجاد می کند که رمز توسعه یافتگی است.

میرزایی ارجنکی با بیان اینکه نباید از فروش نفت خام خرسند بود، افزود: این ها در دنیا محصولات ثانویه شان هم خام فروشی محسوب می شود.

به گفته وی، زیست بوم پارک های علم و فناوری، مجرای تزریق دانش به اقتصاد هستند.

میرزایی ارجنکی با تاکید بر اینکه وظیفه پارک ها پیچیده کردن محصولات در راستای افزایش ارزش افزوده است، گفت: هرچه عمق دانش بیشتر باشد ارزش افزوده بیشتر می شود.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه بسیاری از صنایع کلاسیک نسبت به تغییر و تحول مقاومت نشان می دهند، اظهار کرد: هنوز باور به دانش در مدیریت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: توسعه و اقتصاد دانش محور بدون حضور افراد رخ نمی دهد که دانشگاه های، نخبگان، شرکت ها و متخصصین باید دانش را تزریق کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ساختار های ترویجی را یکی از مجاری این کار برشمرد و افزود: بیستمین جشنواره ملی فن آوری شیخ بهایی یکی از این مجاری است؛ دبیرخانه این جشنواره در سال های گذشته در اصفهان متمرکز بود که شاید بسیاری از صاحبان اندیشه به درستی مطلع نمی شدند اما امسال طی اقدامی درست، دبیرخانه به استان ها تعمیم داده شد.

توسعه فناوری راه برون رفت از مشکلات

میرزایی ارجنکی با بیان اینکه پارک های علم و فناوری به عنوان دریچه ای برای محققان فن آور و افراد دارای ایده در نظر گرفته شده تا با این جشنواره متصل شوند، تصریح کرد: ترویج فرهنگ نوآوری میان نسل جوان از اهداف مهم جشنواره فن آور شیخ بهایی است تا بتوان آن ها را متوجه کرد که توسعه فناوری راه برون رفت از مشکلات است.

وی گفت: اثر گذاری اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار، گسترش ارتباطات حوزه فناوری، رونق کسب و کارهای فناورانه، معرفی به سرمایه گذاران حوزه فناوری، ترویج فرهنگ نوآوری و ورود به بازارهای ملی و بین المللی دیگر اهداف جشنواره هستندو برگزیده ها در سطح ملی معرفی و تقدیر می شوند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان یکی از بخش های جشنواره را مسابقه اعلام و عنوان کرد: مسابقه دارای دو بخش طراحان کسب و کار و فن آفرینی و تجاری سازی فن آفرینی است که افراد می توانند یک رده را انتخاب و شرکت کنند.

به گفته میرزایی ارجنکی، جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی یکی از چهار جشنواره مطرح کشور است.

وی در خصوص جوایز جشنواره بیان کرد: به تیم های اول تا سوم مبالغی از ۱۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان جایزه تعلق می‌گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه حدود ۴۵۰ شرکت دانش بنیان در خوزستان وجود دارد گفت: همچنین یک هزار و ۸۰۰ شرکت خرد و متوسط در استان هستند که براساس شاخص های دانش بنیانی برآورد شده حدود ۴۵۰ شرکت قابلیت دانش بنیان شدن را دارند که تنها به تکراری نبودن نوآوری و ایجاد انگیزه نیاز دارند.

میرزایی ارجنکی با تاکید بر اینکه استان وابسته به صنایع بزرگ است که این ها چالش ها بزرگی دارند، اظهار کرد: در سیستم تصمیم گیری انبوهی از مشکلات از جمله آلودگی هوا، تعطیلات و ... دخیل هستند که به واسطه بازه زمانی طولانی به مدیران اجرایی تحمیل شدند در حالی که دیگر استان ها با چنین چالش هایی مواجه نیستند.

وی تاکید کرد: صنایع بزرگ مشکل اشتغال را حل نمی کنند چون نیروهای خود را جذب کرده و تنها می توانند جایگزین بازنشسته داشته باشند و تنها راه حل مسئله شرکت های خرد و متوسط هستند.