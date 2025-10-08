موافقت سازمان استخدامی با جذب نیروهای خدماتی مدارس و پرستاران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم عصر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت نیروی انسانی و ساختار اداری استان که با حضور معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیگیریهای مستمر استانداری قم برای رفع کمبود نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان به نتایج مثبتی رسیده است و با هماهنگی انجامشده، موافقتهای لازم از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ شده است.
وی با بیان اینکه روند بازنشستگی کارکنان دولت در سالهای اخیر موجب کاهش نیرو در دستگاههای اجرایی شده است، افزود: این مسئله ضرورت تسریع در فرآیند جذب نیروهای جدید را دوچندان کرده و از این رو تأمین نیروی انسانی یکی از محورهای اصلی جلسات هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است.
استاندار قم ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، جذب نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس استان قم در اولویت اجرا قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اقدام با هدف ساماندهی وضعیت نیروی انسانی آموزشوپرورش و بهبود خدمات پشتیبانی مدارس صورت میگیرد.
بهنامجو همچنین درباره وضعیت پرستاران شاغل با قراردادهای ۸۹ روزه در مراکز درمانی استان گفت: در این نشست مقرر شد راهکارهای قانونی لازم برای استمرار همکاری این گروه از نیروهای پرستاری مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اجرایی آن از سوی دستگاههای ذیربط ارائه شود تا زمینه تداوم خدمت آنان فراهم گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین نیروی انسانی شهرستانهای جدید استان قم افزود: این موضوع نیز از محورهای مهم جلسه بود و معاونت اداری و استخدامی کشور نسبت به پیگیری ویژه و تسهیل امور مربوط به جذب نیرو برای این شهرستانها اعلام آمادگی کرد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: در دیدار اخیر با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، توافقهای بهدستآمده در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد حمایت قرار گرفت و این سازمان آمادگی خود را برای همکاری در رفع چالشهای منابع انسانی و ساختاری استان قم اعلام کرده است.
بهنامجو با تأکید بر اینکه تعامل سازنده میان استانداری قم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات اجرایی استان دارد، گفت: استمرار این همکاریها میتواند بسیاری از موانع در مسیر جذب نیرو، بهویژه در بخشهای آموزش و بهداشت، را برطرف کند.
