  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

توسعه آموزش‌های غیردولتی در لرستان؛ مجوز فعالیت ۱۰۶ مدرسه صادر شد

توسعه آموزش‌های غیردولتی در لرستان؛ مجوز فعالیت ۱۰۶ مدرسه صادر شد

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از توسعه آموزش‌های غیردولتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به روند صدور مجوز مدارس و مراکز غیردولتی، اظهار داشت: تا کنون در سال ۱۴۰۴، مجوز ۱۰۶ مدرسه و ۲۵ آموزشگاه علمی صادر شده است که نشان‌دهنده رشد و توسعه آموزش‌های غیردولتی در استان است.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه پرداخت حق بیمه و حقوق کارکنان مدارس غیردولتی مطابق قانون کار تأکید کرد و خواستار پیگیری همه‌جانبه اداره مدارس و مراکز غیردولتی در این زمینه شد و هدف از جدیت در امور نظارتی این‌گونه را کیفیت‌بخشی بیش‌ازپیش در آموزش مدارس غیردولتی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه، بررسی اساس‌نامه و اجرای طرح مدرسه مجازی در قالب برنامه استانی پوشش تحصیلی بود که هدف آن بازگرداندن دانش‌آموزان جامانده از تحصیل دوره متوسطه اول و دوم به چرخه آموزش است.

سهرابی همچنین از نظارت بر مدارس از راه دور خبر داد و گفت: کمیته نظارت و ارزیابی مدارس آموزش از راه دور تشکیل شده است و باتوجه‌به وجود ۳۷۲ مدرسه آموزش از راه دور در استان، بازدیدهای میدانی از این مدارس در هفته‌های آتی انجام خواهد شد.

کد خبر 6616440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها