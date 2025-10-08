به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به روند صدور مجوز مدارس و مراکز غیردولتی، اظهار داشت: تا کنون در سال ۱۴۰۴، مجوز ۱۰۶ مدرسه و ۲۵ آموزشگاه علمی صادر شده است که نشان‌دهنده رشد و توسعه آموزش‌های غیردولتی در استان است.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه پرداخت حق بیمه و حقوق کارکنان مدارس غیردولتی مطابق قانون کار تأکید کرد و خواستار پیگیری همه‌جانبه اداره مدارس و مراکز غیردولتی در این زمینه شد و هدف از جدیت در امور نظارتی این‌گونه را کیفیت‌بخشی بیش‌ازپیش در آموزش مدارس غیردولتی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه، بررسی اساس‌نامه و اجرای طرح مدرسه مجازی در قالب برنامه استانی پوشش تحصیلی بود که هدف آن بازگرداندن دانش‌آموزان جامانده از تحصیل دوره متوسطه اول و دوم به چرخه آموزش است.

سهرابی همچنین از نظارت بر مدارس از راه دور خبر داد و گفت: کمیته نظارت و ارزیابی مدارس آموزش از راه دور تشکیل شده است و باتوجه‌به وجود ۳۷۲ مدرسه آموزش از راه دور در استان، بازدیدهای میدانی از این مدارس در هفته‌های آتی انجام خواهد شد.