خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: در روزهایی که شهروندان همدانی چشم به بازار مواد غذایی دارند، زمزمههای گرانی مرغ در فضای مجازی و برخی محافل خبری، موجی از نگرانی و اعتراض را بین خانوادهها ایجاد کرده است؛ موجی که بهطور مستقیم سفره و سبد غذایی مردم را نشانه گرفته است.
طی چند روز اخیر، خبرهایی در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها منتشر شد که مدعی بود ستاد تنظیم بازار کشور، نرخ مرغ را برای مصرفکننده بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان مصوب کرده است. هرچند این ادعا تاکنون از طریق منابع رسمی تایید نشده، اما همین شایعات کافی بود تا بازار مرغ استان همدان به التهاب بیفتد و فرصت سودجویی برای برخی فروشندگان و دلالان فراهم شود.
در نتیجه، علیرغم قیمت مصوب ۱۲۰ هزار تومانی مرغ کشتار روز در استان، شاهد عرضه محصول با نرخهای ۱۳۰ هزار تومان و حتی ۱۵۰ هزار تومان در بعضی واحدهای صنفی هستیم؛ اقدامی که با مصوبات موجود مغایر است و فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوار وارد میکند.
تخممرغ هم هممسیر با گرانی مرغ
بحران قیمت تنها به مرغ محدود نماند، بلکه به بازار تخممرغ نیز سرایت کرد. طی همین روزها، نرخ هر شانه تخممرغ در همدان به ۱۸۰ تا ۲۱۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با قیمت مصوب دارد و برای بسیاری از خانوادهها به معنای کاهش مصرف یا حذف این منبع مهم پروتئین از برنامه غذایی روزانه خواهد بود.
کارشناسان تغذیه هشدار میدهند که افزایش قیمت این دو کالای اساسی، تهدیدی جدی برای تامین کالری و پروتئین خانوارهاست؛ بهخصوص در خانوادههایی با درآمد محدود که مرغ و تخممرغ بخش مهمی از سبد غذایی و تامین نیاز پروتئینیشان را تشکیل میدهد.
پیامدهای اجتماعی و ضرورت نظارت
در شرایط اقتصادی فعلی که تورم افسارگسیخته هر روز چهره تازهای از گرانیهای بیضابطه را نشان میدهد، حساسیت بر روی کالاهای اساسی همچون مرغ و تخممرغ نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. بیتفاوتی یا تاخیر در مداخله میتواند پیامدهای گسترده، از کاهش کیفیت تغذیه گرفته تا تشدید آسیبهای اجتماعی و بهداشتی، بههمراه داشته باشد.
انتظار عمومی از نهادهای مسئول، بهویژه سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی، آن است که با جدیت بیشتری بر روند عرضه، قیمت و رعایت مصوبات بازار نظارت کنند و با برخورد قانونی با متخلفان، مانع از شکلگیری موجهای بعدی گرانی شوند.
قیمت مرغ و تخممرغ در همدان بدون تغییر؛هشدار به فروشندگان متخلف
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ثبات قیمتهای مصوب مرغ و تخممرغ، اعلام کرد که هیچگونه افزایش رسمی نرخ این محصولات صورت نگرفته و هرگونه فروش بالاتر از نرخ تعیینشده، تخلف است.
میثم پورطلوعی با اشاره به شایعات اخیر درباره افزایش نرخ مرغ، اظهار کرد: طبق مصوبه موجود و روال اجرایی بازار، مرغ زنده در استان همدان با نرخ ۸۰ هزار تومان و مرغ کشتار روز با نرخ ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود، در حالیکه مرغهایی که از خارج از استان وارد میشوند با احتساب هزینه حمل و شرایط عرضه، نباید بیش از ۱۳۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسند.
وی با انتقاد از انتشار برخی خبرها در فضای مجازی و رسانهها مبنی بر تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مرغ، افزود: تا این لحظه هیچ مصوبه رسمی در این خصوص صادر و ابلاغ نشده است و فروش مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، مصداق تخلف آشکار بوده و مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
پورطلوعی با بیان اینکه بازار مرغ استان همدان از نظر عرضه در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه هیچگونه کمبودی در تامین مرغ همدان وجود ندارد و جوجهریزیهای انجامشده در واحدهای مرغداری به موقع و طبق برنامه صورت گرفته است، بهگونهای که نیاز روزانه مرغ شهروندان به طور کامل تأمین میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان سپس با اشاره به وضعیت بازار تخممرغ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تولید روزانه تخممرغ در استان حدود ۵۵ تن است که کل نیاز مصرفی شهروندان را پوشش میدهد و این میزان، علاوه بر تامین بازار داخلی، میتواند در صورت مازاد، روانه بازار سایر استانها شود.
وی درباره پیشبینی وضعیت بازار تا پایان سال گفت: ارزیابیها نشان میدهد با ادامه روند فعلی تولید و مدیریت عرضه، قیمت مرغ و تخممرغ به سمت تعادل و ثبات بیشتر پیش خواهد رفت و حتی احتمال کاهش قیمتها وجود دارد؛ البته در برخی مقاطع خاص مانند شب یلدا به دلیل افزایش مصرف، ممکن است نوسانهای جزئی رخ دهد که تدابیر لازم برای آن اندیشیده شده است.
پورطلوعی با یادآوری اهمیت این محصولات در سبد غذایی خانوادهها، به ویژه تخممرغ، اضافه کرد: سرانه مصرف تخممرغ در ایران حدود ۱۶۰ عدد در سال است که نسبت به میانگین جهانی پایینتر بوده؛ در حالی که توصیه کارشناسان تغذیه، مصرف روزانه دستکم یک عدد تخممرغ برای هر فرد است تا از فواید بسیار آن برای رشد، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت بدن بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در همین راستا و به مناسبت روز جهانی تخممرغ، با حضور در دو مدرسه همدان، برای دانشآموزان درباره ارزش غذایی تخممرغ و نقش آن در سلامت بدن به ویژه برای سنین رشد، توضیحاتی ارائه شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان همچنین به منظور ترغیب کودکان و خانوادهها به مصرف بیشتر این محصول، اتحادیه مرغداران تخمگذار استان اقدام به توزیع دو هزار عدد تخممرغ رایگان میان دانشآموزان کرد که با استقبال خوب آنان و کادر آموزشی مدارس همراه شد.
وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی استان همدان، همزمان با نظارت بر تامین و عرضه، آماده برخورد با هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی یا فروش محصولات خارج از استانداردهای بهداشتی است و از مردم میخواهیم در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سامانههای نظارتی اعلام کنند تا ضمن حفظ حقوق مصرفکنندگان، بازار در مسیر ثبات و آرامش باقی بماند.
گفتنی است؛ گرانی این روزهای مرغ و تخممرغ در همدان، فراتر از یک نوسان مقطعی بازار است؛ این اتفاق مستقیماً معیشت خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد، را تحت تاثیر قرار داده و ضرورت اقدام فوری مسئولان را یادآور میشود.
اگرچه نهادهای نظارتی وعده برخورد با تخلفات و کنترل قیمتها را دادهاند، اما تجربه نشان میدهد که تنها با شفافیت اطلاعات قیمت، افزایش عرضه، و رصد مستمر بازار میتوان جلوی تکرار این موجها را گرفت.
در نهایت، مساله مرغ و تخممرغ، آزمونی برای سنجش میزان کارآمدی مدیریت بازار و توان حراست از سفره مردم در شرایط پرنوسان اقتصادی امروز خواهد بود.
