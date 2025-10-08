به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره قطر به نقل از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: اسرائیل و حماس با مرحله نخست طرح آتش‌بس در غزه موافقت کرده‌اند.

وی گفت: تمام اسیران اسرائیل به زودی آزاد خواهند شد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: به عنوان گام‌های نخستین در جهت صلح قدرتمند و پایدار، (رژیم) اسرائیل نیروهای خود را به خطوط مورد توافق عقب خواهد کشید.

ترامپ افزود: با تمامی طرفین درگیر، به شکلی عادلانه‌ برخورد خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: مرحله نخست طرح صلح غزه امضا شده است.

وی گفت: امروز روزی بزرگ برای جهان عرب، جهان اسلام، (رژیم) اسرائیل و ایالات متحده است و ما از میانجی‌گران یعنی قطر، مصر و ترکیه تشکر می‌کنیم.

ترامپ افزود: درباره پایان جنگ در غزه توافق حاصل شده است.

حماس نیز رسیدن به توافق در مرحله نخست با رژیم اسرائیل را تأیید کرد.

نتانیاهو: روز بزرگی است!

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنشی کوتاه به این تحولات مدعی شد: ما تمامی اسیران را بازخواهیم گرداند.

وی گفت: امروز، روزی بزرگ برای تل‌آویو است و من کابینه را فردا [پنجشنبه] برای تصویب نهایی توافق و بازگرداندن همه اسیران به خانه تشکیل خواهم داد.

نخست وزیر رژیم اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش از رئیس جمهوری آمریکا برای آنچه وی «تعهد ترامپ به مأموریت مقدس او برای بازگرداندن اسیران نامید» تشکر کرد.

نتانیاهو بار دیگر با دستاوردسازی برای خود مدعی شد: با هم [با کمک ترامپ] ادامه خواهیم داد تا به تمامی اهداف خود دست یابیم و صلح را با همسایگانمان گسترش دهیم.



قطر: توافق منجر به ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد شد



ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر نیز در این باره گفت: میانجی‌گران توافق بر سر بندهای اجرایی مرحله نخست آتش‌بس در غزه را اعلام می‌کنند.

وی افزود: این توافق به توقف جنگ و آزادی اسیران دو طرف منجر خواهد شد.

الانصاری افزود: توافق مذکور همچنین منجر به ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواهد شد و جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌شود.

حماس رسما دستیابی به توافق با رژیم اسرائیل را تأیید کرد

حماس نیز اعلام کرد: از تلاش‌ قطر، مصر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی و همچنین تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ که در پی پایان دادن نهایی به جنگ است، قدردانی می‌کنیم.

حماس همچنین از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌های عربی و اسلامی خواست که اشغالگران [صهیونیست] را به اجرای کامل توافق، ملزم سازند.

حماس در ادامه تاکید کرد: ما همچنین از ترامپ و کشورهای ضامن می‌خواهیم که به [نیروهای] اشغالگر [صهیونیست] اجازه ندهند در اجرای توافق، شانه خالی کنند یا تعلل ورزند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی و آکسیوس: جنگ در غزه به پایان رسید

شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که جنگ در غزه به پایان رسید.

همچنین پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: جنگ در غزه به پایان رسید و آزادی اسیران (صهیونیست) ۷۲ ساعت پس از تصویب نهایی توافق در کابینه نتانیاهو انجام خواهد شد.

کاخ سفید: همه اسرا آزاد می‌شوند



کاخ سفید اعلام کرد: تمامی اسرای (رژیم) اسرائیل به زودی آزاد خواهند شد.



پیام تبریک سازمان خانواده‌ اسرای اسرائیل



سازمان خانواده اسرای (رژیم) اسرائیل نیز اعلام کرد: توافق را تبریک می‌گوییم، اما مبارزه ما تا بازگشت آخرین اسیر به پایان نخواهد رسید.

ورود روزانه ۴۰۰ کامیون حامل کمک های بشردوستانه به غزه

یک مقام مصری به تلویزیون العربی گفت: در پنج روز نخست پس از آتش‌بس، توافق بر سر ورود روزانه ۴۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه حاصل شده است.