علی اصغر غلامی نوده، در گفتگو با خبرنگار مهر،با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت بهره‌گیری مطلوب از فرصت علم‌آموزی، تعمیق ارتباط استاد و دانشجو و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، در جمع دانشجویان، اساتید و مدیران این واحد دانشگاهی با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید گفت:الحمدلله امسال شاهد حضور پرنشاط‌تر و فعال‌تر دانشجویان و اساتید در کلاس‌های درس هستیم و فضای علمی دانشگاه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با قدردانی از تلاش اساتید، مدیران و کارکنان دانشگاه در سامان‌دهی فعالیت‌های آموزشی افزود: فرصت تحصیل علم، فرصتی استثنایی و ارزشمند است که باید در مسیر پیشرفت کشور و سعادت دنیوی و اخروی از آن بهره برد. علم اگر با ایمان و تربیت همراه شود، مسیر تعالی جامعه را هموار می‌سازد.

غلامی نوده با خطاب قرار دادن دانشجویان اظهار داشت: از دانشجویان عزیز می‌خواهم از فرصت گرانبهای عمر خود به بهترین شکل استفاده کنند، با برنامه‌ریزی، حضور منظم در کلاس‌ها و یادداشت‌برداری دقیق از دروس، مسیر موفقیت علمی خود را تضمین نمایند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد ورامین در ادامه ضمن تقدیر از اساتید باسابقه و توانمند این واحد دانشگاهی گفت:اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا و قرچک از برجسته‌ترین اساتید کشور هستند و بسیاری از آنان از تهران برای تدریس در اینجا حضور می‌یابند؛ این خود مایه افتخار است و دانشجویان باید قدر چنین اساتیدی را بدانند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ فضای معنوی و علمی دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد:دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاشند تا با ایجاد انحراف و نفوذ، محیط‌های علمی و دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهند، اما هوشیاری اساتید و دانشجویان ما موجب خنثی شدن این توطئه‌ها شده است. تجربه‌های اخیر نشان داد که ملت ایران با وحدت و اراده راسخ در برابر دشمنان ایستاده است.

غلامی نوده در پایان با تأکید بر پیوند علم و معنویت افزود:دانشجویان عزیز باید در کنار علم‌آموزی، ارتباط معنوی خود را با امام زمان(عج) حفظ کنند. یاد و محبت آن حضرت، دل‌ها را زنده و مسیر حرکت جامعه را روشن می‌کند. همچنین دعا برای سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه‌ای همگانی است.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد ورامین در خاتمه سخنان خود برای همه دانشجویان، اساتید و کارکنان آرزوی موفقیت کرد و گفت: ان‌شاءالله امسال سالی پر از برکت، علم و رشد برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین باشد.