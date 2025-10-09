به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه همشهری نوشت: در دنیایی که تلفنهای هوشمند جزئی از زندگی روزمره ما شدهاند، پرسشی قدیمی اما همچنان بحثبرانگیز ذهنها را مشغول کرده است: آیا شرکتهای فناوری مانند گوگل و اپل، از طریق گوشیهای هوشمند ما به مکالمات خصوصیمان گوش میدهند؟ در سالهای اخیر، بارها کاربران شبکههای اجتماعی از تجربهای مشابهگفتهاند که پس از گفتوگو درباره یک کالا یا موضوع، تبلیغ همان مورد در شبکههای اجتماعی ظاهر شده است. این همزمانی عجیب باعث شکلگیری این باور شده که تلفنهای هوشمند، بدون اجازه در حال شنود کاربران هستند.
گوگل و اپل چه میگویند؟
هر دو شرکت بهطور رسمی این ادعا را رد کردهاند. گوگل اعلام کرده است که دستیار صوتی «Google Assistant» فقط با استفاده کاربر از عبارت «Hey Google» یا فعال شدن بهصورت دستی به مکالمات کاربر گوش میدهد. اپل نیز درباره قابلیت «Siri» موضع مشابهی دارد و اعلام کرده ضبط صدا فقط پس از شنیدن عبارت «Hey Siri» آغاز میشود. با این حال، کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این سیستمها همیشه در حالت گوشدادن غیرفعال هستند تا فرمان بیدارکننده را تشخیص دهند.
تبلیغات هدفمند از کجا میآیند؟
کارشناسان حریم خصوصی میگویند علت اصلی همزمانی تبلیغات با گفتوگوهای روزمره شنود صدا نیست، بلکه تحلیل کلان دادههاست. شرکتهای فناوری حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به جستوجوها، موقعیت مکانی، اپلیکیشنهای نصبشده و حتی حرکات کاربر در وب را تحلیل میکنند تا نیازها و علایق او را پیشبینی کنند. در نتیجه، الگوریتمها بدون نیاز به شنود واقعی میتوانند تبلیغات مرتبط را نمایش دهند.
موارد نقض حریم خصوصی
با وجود انکار رسمی شرکتها، گزارشهایی در سالهای گذشته نشان داده که در برخی مقاطع، صداهای ضبط شده توسط دستیارهای صوتی برای تحلیل عملکرد، توسط پیمانکاران انسانی گوش داده شده است.
گوگل: این شرکت فناوری بارها متهم شده که از طریق اندروید، جیمیل، یوتیوب و تبلیغات، دادههای بسیار گستردهای از کاربران جمعآوری میکند. در سال 2019افشا شد فایلهای صوتی دستیار گوگل توسط پیمانکاران شنود میشدند.
اپل: در ۲۰۱۹ مشخص شد بخشی از مکالمات Siri توسط پیمانکاران شنود و بررسی میشد. بعد از اعتراض، اپل این کار را متوقف کرد و فقط با رضایت کاربر اجازه چنین چیزی را میدهد. بهطور کلی اپل کمتر از گوگل در زمینه شنود متهم شده، ولی بیعیب هم نبوده است.
در سال 2013نیز اپل متهم به همکاری با دولت آمریکا شد. در این سال با افشاگری ادوارد اسنودن (کارمند سابق NSA) پروژهای به نام PRISM لو رفت. طبق اسناد اسنودن، شرکتهای بزرگی مثل گوگل، اپل، فیسبوک، مایکروسافت و یاهو بخشی از دادههای کاربران را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) قرار میدادند. شرکتها ابتدا همکاری را انکار کردند، اما بعدا مشخص شد دسترسی قانونی (از طریق دادگاههای سری مثل FISA Court) برای جمعآوری دادههای کاربران وجود داشته است.
توصیههای امنیتی
غیرفعال کردن دستیارهای صوتی در تنظیمات گوشی، محدود کردن دسترسی اپلیکیشنها به میکروفون، بررسی منظم مجوزهای برنامهها، استفاده از نسخههای بهروز سیستمعامل و مرورگر میتواند به شما کمک کند تا از خطای احتمالی شنود گوشی هوشمند در امان باشید.
شرکتهای فناوری میگویند «نه»، اما تردیدها درباره شنود مکالمات کاربران با گوشیهای هوشمند پابرجاست.
