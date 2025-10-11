به گزارش خبرنگار مهر ، کانون اندیشه جوان با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز مطالعات رژیم صهیونیستی و فلسطین، همزمان با سالگرد «طوفانالاقصی» دوره آموزشی ویژهای با عنوان «اسرائیل، دشمنی که نمیشناسیم» برگزار میکند.
این دوره آموزشی در قالب مدرسه پاییزه و طی چهار روز ۲۳، ۲۴، ۳۰ مهر و ۱ آبانماه، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، برگزار خواهد شد و شامل ۸ جلسه آموزشی با حضور استادان برجسته کشور است.
اساتید این دوره عبارتند از: ابراهیم متقی، کورش علیانی، مصطفی زمانیان، مهدی فدایی مهربانی، محمد پاکدامن، سیدحمزه صفوی، مسعود اسدالهی و مصطفی غنیزاده.
دوره «اسرائیل، دشمنی که نمیشناسیم» به تحلیل ابعاد مختلف رژیم صهیونیستی پرداخته و به صورت حضوری و مجازی ارائه میشود. شرکتکنندگان پس از پایان دوره، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق لینک اختصاصی اقدام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر، به شناسه canoon1404@ در پیامرسانهای بله و تلگرام پیام دهند یا با شماره ۰۹۹۲۳۱۶۴۸۳۲ تماس بگیرند.
نظر شما