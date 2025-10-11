  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال تعطیل شد

تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال تعطیل شد

تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال به مدت یک هفته تعطیل شد و پس از آن آبی‌ها برای بازی در هفته پنجم استارت خواهند زد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال تهران به مدت یک هفته تعطیل شد. این تعطیلی به احتمال زیاد به دلیل حضور بازیکنان این تیم در اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران در روسیه است. تیم ملی قرار است روز سه‌شنبه عازم روسیه شود و در آنجا دو دیدار تدارکاتی برگزار کند تا برای حضور در نخستین دوره جام جهانی آماده شود.

تیم فوتسال زنان استقلال تهران پس از چهار هفته از مسابقات لیگ برتر روزهای موفقی را پشت سر گذاشته است. در هفته چهارم این رقابت‌ها شاگردان شهناز یاری توانستند با نتیجه پنج بر صفر تیم سپاهان را شکست دهند و با کسب ۹ امتیاز و تفاضل گل بهتر صدرنشین جدول رده‌بندی شوند.

تیم فوتسال زنان استقلال در این فصل برای نخستین بار در لیگ برتر حضور پیدا می‌کند و هدایت آن بر عهده شهناز یاری است.

کد خبر 6618437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها