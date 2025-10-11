تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتسال زنان استقلال تهران به مدت یک هفته تعطیل شد. این تعطیلی به احتمال زیاد به دلیل حضور بازیکنان این تیم در اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال زنان ایران در روسیه است. تیم ملی قرار است روز سهشنبه عازم روسیه شود و در آنجا دو دیدار تدارکاتی برگزار کند تا برای حضور در نخستین دوره جام جهانی آماده شود.
تیم فوتسال زنان استقلال تهران پس از چهار هفته از مسابقات لیگ برتر روزهای موفقی را پشت سر گذاشته است. در هفته چهارم این رقابتها شاگردان شهناز یاری توانستند با نتیجه پنج بر صفر تیم سپاهان را شکست دهند و با کسب ۹ امتیاز و تفاضل گل بهتر صدرنشین جدول ردهبندی شوند.
تیم فوتسال زنان استقلال در این فصل برای نخستین بار در لیگ برتر حضور پیدا میکند و هدایت آن بر عهده شهناز یاری است.
