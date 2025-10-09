  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

دمای هوای آذربایجن غربی ۱۰ درجه کاهش می یابد

ارومیه - رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوای استان از فردا جمعه خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان، اظهار کرد: طبق الگوی تغییرات دمایی، پیش بینی می شود در برخی نقاط بویژه نیمه شمالی استان، شاهد افت حدود ۱۰ درجه ای دماها نیز باشیم.

وی ادامه داد: با شمالی شدن جریانات هوا در سطح استان، از فردا شاهد آغاز روند کاهشی دماهای بیشینه و کمینه در سطح آذربایجان غربی خواهیم بود و این فرآیند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

صابری ادامه داد: طبق الگوی تغییرات دمایی همچنین از فردا در نیمه جنوبی استان شاهد وزش باد نسبتا شدید به همراه گرد و غبار خواهیم بود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: روز یکشنبه هفته آینده شاهد وجود موج بارشی زودگذر ئدر بخش جنوب استان خواهیم بود.

