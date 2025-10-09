دمای هوای آذربایجن غربی ۱۰ درجه کاهش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان، اظهار کرد: طبق الگوی تغییرات دمایی، پیش بینی می شود در برخی نقاط بویژه نیمه شمالی استان، شاهد افت حدود ۱۰ درجه ای دماها نیز باشیم.

وی ادامه داد: با شمالی شدن جریانات هوا در سطح استان، از فردا شاهد آغاز روند کاهشی دماهای بیشینه و کمینه در سطح آذربایجان غربی خواهیم بود و این فرآیند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

صابری ادامه داد: طبق الگوی تغییرات دمایی همچنین از فردا در نیمه جنوبی استان شاهد وزش باد نسبتا شدید به همراه گرد و غبار خواهیم بود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: روز یکشنبه هفته آینده شاهد وجود موج بارشی زودگذر ئدر بخش جنوب استان خواهیم بود.