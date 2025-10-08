سید مجتبی موسوی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اینک دِبی ورودی آب به سد زایندهرود هشت مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۲۲ مترمکعب بر ثانیه است.
وی ادامه داد: ذخیره کنونی سد زایندهرود در مقایسه با ۲۷۰ میلیون مترمکعب سال گذشته و ۶۶۳ میلیون مترمکعب در دوره بلندمدت به ترتیب ۳۷ درصد و ۷۵ درصد کاهش داشته و هماکنون تنها ۱۴ درصد از ظرفیت مخزن پُر است.
مدیر سد زایندهرود افزود: از ابتدای سال آبی جدید (۱۴۰۴- ۱۴۰۵) تا پانزدهم مهرماه طی پانزده روز، مجموع ورودی آب به سد هشت میلیون مترمکعب بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون مترمکعب و در دوره بلندمدت (۵۴ ساله) ۱۷ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: ورودی آب به سد زایندهرود نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، همچنین حجم آب خروجی از سد تا ۱۵ مهرماه با احتساب تبخیر ۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ۳۳ میلیون مترمکعب سال گذشته و ۴۹ میلیون مترمکعب در دوره بلندمدت به ترتیب هشت درصد و ۳۸ درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش مهر، میزان بارندگی در ایستگاههای بارانسنجی سرشاخههای زایندهرود از یکم مهرماه تاکنون در سال آبی جدید صفر بوده است.
سد زایندهرود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب، تأمینکننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در مرکز ایران است. این سد قوسی که در سال ۱۳۴۹ به بهرهبرداری رسید، در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان واقع شده است.
