سردار رادان:خشونت اراذل ۳۷درصد کاهش یافت؛نوید ساخت۵۲ هزار خانه سازمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در یک برنامه خبری گفت: امشب اجازه می‌خواهم در کنار مردم عزیزمان، خبرهای خوبی را در حوزه عملکرد انتظامی اعلام کنم. بنده با افتخار، سفیر شهیدان احمدرضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم. افسران ما هر کدام سفیر یک یا دو شهید هستند و این اقدام ارزشمند موجب ارتباط نزدیک و همیاری همکاران ما با خانواده‌های معظم شهدا شده و آنان از فیوضات معنوی این ارتباط بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: فرماندهی کل انتظامی کشور سازمانی منحصر به‌فرد است که در کمتر کشوری می‌توان پلیسی با چنین ویژگی‌ها، کارکردها و وظایفی یافت. در طرح جامع مصوبی که به فراجا ابلاغ شده، ۴۰ مأموریت و وظیفه کلی، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد اساسی برای این مجموعه پیش‌بینی شده است؛ چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، با رویکردی عامل و غیرعامل.

سردار رادان تصریح کرد: این ساختار و گستره مأموریتی، یکی از نقاط برجسته و منحصر به‌فرد پلیس جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده کل انتظامی کشور، گفت: وقتی از ۴۰ مأموریت و وظیفه کلی سخن می‌گوییم، منظور تنها عنوان مأموریت نیست؛ چراکه در دل هر مأموریت چندین نقش و اقدام وجود دارد. برای مثال در حوزه مرزبانی، ما تنها وظیفه مراقبت از مرز را نداریم، بلکه بیش از ۱۴ عمل و کارکرد تعریف شده است. به همین دلیل، در مجموع این ۴۰ مأموریت به بیش از ۱۸۰ اقدام عملی منجر می‌شود.

برقراری نظم، دفاع از حقوق مردم و روایتگری صادقانه

وی افزود: یکی از محورهای اصلی مأموریت‌های پلیس، برقراری نظم و انتظام عمومی در جامعه است. دیده‌بانی هوشمند و فراگیر محیط، هشداردهی مخاطرات به مردم و روایتگری صادقانه از واقعیت‌ها نیز از جمله کارویژه‌های ما به شمار می‌رود. همچنین دفاع از حقوق مردم، تحکیم هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از تبدیل ناهنجاری‌ها به مسائل انتظامی یا امنیتی از وظایف اصلی پلیس است.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: صیانت از مال، جان و آبروی مردم یکی از اصلی‌ترین اهداف ماست. اجرای این مأموریت‌ها در قالب آن ۴۰ مأموریت، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد، مجموعه‌ای گسترده و سنگین از اقدامات را تشکیل می‌دهد که همکاران ما شبانه‌روز برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

پلیس؛ پاسدار امنیت با نثار خون خود

وی خاطرنشان کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های خود شب و روز نمی‌شناسد. این امنیت تنها با حضور فیزیکی تأمین نمی‌شود، بلکه با تقدیم خون شهیدان به مردم هدیه می‌شود. افزون بر شهدایی که در نبرد با صهیونیست‌ها تقدیم کرده‌ایم، در مأموریت‌های داخلی نیز همکاران ما جان‌فشانی کرده‌اند.

سردار رادان افزود: تنها در شش‌ماهه نخست امسال، نزدیک به ۴۶ نفر از همکاران ما از مرز تا شهر و از شهر تا روستا و جاده، در مسیر انجام مأموریت‌های خود به شهادت رسیده‌اند. یکی از این شهدا از افسران دلسوز و پرتلاش راهنمایی و رانندگی بود که هنگام انجام مأموریت مراقبت از راه، توسط یک راننده متخلف زیر گرفته شد و به شهادت رسید.

پلیس در خط مقدم امنیت مردم

وی تأکید کرد: مردم عزیز بدانند که همکاران ما در عین اقتدار، جان خود را برای تأمین امنیت، نظم و آرامش آنان در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این مسیر با ایمان، عشق و فداکاری ادامه دارد.

مردم؛ سرمایه اصلی امنیت و اقتدار کشور

فرمانده کل انتظامی کشور، گفت: چنین مردمی، مردمی فداکار و ایثارگر، شایسته چنین خدمتی هستند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم که مردم چگونه از خود ایثار، گذشت، فداکاری و همبستگی نشان دادند. دشمن تصور می‌کرد در چند روز نخست مردم به خیابان‌ها آمده و اعتراض می‌کنند، اما وقتی دید مردم برای حمایت از نظام و علیه دشمن به میدان آمدند، شگفت‌زده شد و به ارباب خود التماس کرد که آتش‌بس را پیگیری کند.

پلیس در خدمت ملتی که وفادار و مقاوم است

وی افزود: مردم ما آن‌قدر شریف و وفادارند که ما با افتخار جان خود را برای امنیتشان می‌دهیم. امسال در هفته نیروی انتظامی، میزان قدردانی و تشکر مردم از اقشار مختلف جامعه — از هنرمندان و ورزشکاران تا اصناف و دانشگاهیان — به شکل چشمگیری افزایش یافت. پیام‌های محبت‌آمیز مردم ما را شرمنده کرد و جا دارد از همین‌جا از همه آنان صمیمانه تشکر کنم.

فراجا با ۴۰ مأموریت و ۲۶ کارکرد حافظ جان، مال و آبروی مردم است

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به گستردگی مأموریت‌های فراجا خاطرنشان کرد: پلیس جمهوری اسلامی دارای ۴۰ مأموریت کلی، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد اساسی است که مأموران ما برای پاسداری از امنیت، جان، مال و آبروی مردم شبانه‌روز تلاش می‌کنند. شعار امسال نیز با همین گستردگی وظایف و اهداف طراحی شده است.

پلیس مقتدر، مشارکت مردمی و جامعه امن؛ سه حلقه یک زنجیر

سردار رادان تصریح کرد: شعار امسال "پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن" نشان‌دهنده هماهنگی و هم‌افزایی میان فراجا و مردم است. پلیس خود را جدا از مردم نمی‌داند، بلکه جزئی از جامعه و در کنار آنان است. ما معتقدیم مأموریت و اقدام پلیس زمانی دقیق و به‌موقع به نتیجه می‌رسد که همراهی و مشارکت واقعی مردم وجود داشته باشد.

مشارکت؛ فراتر از همراهی ساده با پلیس

وی ادامه داد: همراهی مردم ارزشمند است، اما مشارکت مفهومی فراتر دارد؛ یعنی مردم خود نیز در ایجاد امنیت نقش ایفا کنند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم مردم چگونه با حضور و آگاهی خود نقش‌آفرینی کردند. در حوزه انتظامی نیز همین الگو صادق است؛ به‌ویژه در مقابله با سرقت‌ها، مراقبت و محافظت مردم از اموالشان بخشی از مشارکت امنیتی است. مردم در واقع پلیس افتخاری خود و جامعه‌اند.

هوشمندی مردم، سد راه مجرمان است

وی توضیح داد: وقتی دزد احساس کند به راحتی می‌تواند به هدف برسد، زمینه وقوع جرم فراهم می‌شود. اما اگر مردم با دقت و هوشمندی زمینه را محدود کنند، زمان ارتکاب جرم از بین می‌رود. مثلاً قفل کردن فرمان و ترمز، پارک خودرو زیر دوربین یا در نقاط روشن، همگی نوعی مشارکت مردمی در امنیت است. در این حالت، مردم خودشان پلیس می‌شوند، پلیس خود و پلیس جامعه.

نتیجه مشارکت مردمی؛ کاهش سرقت و افزایش کشف جرائم

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: با همین رویکرد مشارکت‌محور، در حوزه مقابله با سرقت، کاهش جرائم و افزایش میزان کشف را شاهد هستیم که امشب خبرهای خوبی در این زمینه برای مردم دارم.

پلیس مقتدر، مورد اعتماد مردم است

وی تأکید کرد: پلیس باید مقتدر باشد. مردم از پلیس ضعیف یا منفعل رضایت ندارند. اقتدار پلیس، پشتوانه امنیت مردم است و زمانی این اقتدار معنا پیدا می‌کند که با محبت، همراهی و مشارکت مردم همراه باشد. هدف ما تحقق جامعه‌ای امن با حضور مردم در کنار پلیس است.

قانون‌گرایی و اقتدار؛ دو بال مأموریت پلیس

سردار رادان گفت: استفاده مشروع از قانون یعنی بدانیم کجا باید با مردم با لبخند و مهربانی رفتار کنیم و کجا باید قاطع و کوبنده باشیم. مردم از این رفتار متوازن استقبال می‌کنند، زیرا پلیسی را می‌خواهند که هم مهربان باشد و هم مقتدر. در کنار این، مشارکت مردم هم معنا پیدا می‌کند و در حقیقت مردم خود پلیس افتخاری هستند؛ دو حلقه‌ای که جامعه امن را شکل می‌دهند.

مشارکت دستگاه‌ها در امنیت عمومی

وی افزود: چند شب پیش در دیدار با رؤسای پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی، گزارشی از اقدامات مشترک با شرکت‌های خودروساز دریافت کردیم. خوشبختانه خودروسازان با همکاری پلیس توانستند امنیت خودروها را افزایش دهند و بستر بسیاری از سرقت‌ها را از بین ببرند. از وزارت صمت و خودروسازان متعهد کشور تشکر می‌کنم که با رویکردی جهادی وارد این عرصه شدند. این هم نوعی مشارکت است، مشارکت میان دستگاه‌ها برای تأمین امنیت مردم.

افزایش احساس امنیت در جامعه هدف اصلی فراجاست

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: وقتی جامعه امن باشد، احساس امنیت نیز در مردم تقویت می‌شود. ما به دنبال افزایش این احساس هستیم تا مردم بدانند اگر خودروی خود را در خیابان پارک کردند، در همان‌جا می‌ماند و آسیبی نمی‌بیند؛ اگر فرزندشان از خانه بیرون می‌رود، با سلامت بازمی‌گردد. تحقق چنین آرامشی نیازمند مشارکت واقعی مردم در کنار پلیس مقتدر است.

شعار امسال؛ نماد همبستگی مردم و فراجا

وی گفت: «شعار امسال، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، انتخابی هوشمندانه و متناسب با شرایط کشور است. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم با مشارکت مثال‌زدنی خود در کنار نیروهای مسلح — سپاه، ارتش، بسیج و فراجا — نشان دادند که امنیت ملی، نتیجه وحدت و همبستگی مردمی است.

برخورد قاطع با جرایم خشن و اراذل و اوباش

سردار رادان با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و اطمینان خاطر مردم گفت: جرایمی نظیر کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی که احساس ناامنی و نگرانی در جامعه ایجاد می‌کنند، از اولویت‌های ویژه ما هستند. من روزی به مردم قول دادم که ابهت پوشالی اراذل و اوباش را خرد کنیم و به حکم قانون، به این قول عمل کردیم. امروز مأموران ما با اقتدار در تعقیب مجرمان هستند و نتیجه آن کاهش ۳۷ درصدی درگیری و خشونت در یک سال گذشته است.

قدردانی از قوه قضاییه و مردم در حمایت از پلیس

وی افزود: این موفقیت بدون همکاری قوه قضاییه ممکن نبود. از ریاست محترم قوه قضاییه و قضات شریف کشور که در اجرای قانون یاری‌گر پلیس بودند، تشکر می‌کنم. همچنین از مردم عزیز که با ارائه اطلاعات ارزشمند به پلیس در شناسایی مجرمان کمک کردند، قدردانی ویژه دارم. بدون مردم، پلیس مقتدری نخواهیم داشت.

قرارگاه ویژه سرقت و تمرکز بر کاهش جرائم

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در مقابله با سرقت گفت: در پایان سال ۱۴۰۱، روند افزایشی سرقت تا ۱۹ درصد بالا رفته بود. برای مهار آن، قرارگاه ویژه مقابله با سرقت را تشکیل دادیم تا با تمرکز بر ابعاد مختلف این پدیده ، از اقدامات هوشمند تا عملیات میدانی با سارقان برخورد شود. خوشبختانه با تلاش پلیس آگاهی و استان‌ها، روند صعودی سرقت کنترل و متوقف شد و شاهد بهبود وضعیت امنیتی در کشور هستیم.

وی ادامه داد : در مواردی دیدیم که قربانیان جرائم خشن پس از دستگیری مجرمان، از آرامش بازگشته خود گفتند. این نشانه‌ای از اثر مستقیم اقتدار قانونی و اطلاع‌رسانی درست بر احساس امنیت مردم است.

فرمانده کل انتظامی کشور، گفت: زمانی که در حال جمع‌بندی فصل ۴۰۱ بودیم، با افزایش ۱۹ درصدی وقوع سرقت روبه‌رو شدیم. بلافاصله قرارگاه ویژه سرقت تشکیل شد و گشت‌های مقابله با سرقت شامل گشت‌های موتورسوار و خودرویی با محوریت پلیس آگاهی به‌صورت متمرکز راه‌اندازی شد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات و همراهی مردم این بود که آن روند افزایشی به صفر رسید و ما حتی کاهش وقوع را تجربه کردیم؛ به‌طوری‌که در ادامه شاهد کاهش وقوع تا حدود ۶ درصد بودیم و هم‌زمان در شاخص کشف جرم افزایش محسوسی حاصل شد.

ابزارهای نوین: پابند الکترونیک و آزمایشگاه تحلیل داده

وی ادامه داد: استفاده از هوشمندی و فناوری، تاثیر شگرفی در کار ما داشت. یکی از این اقدامات، نصب پابند الکترونیک برای سارقین سابقه‌دار با مجوز قضایی بود. همچنین آزمایشگاه تحلیل داده در پلیس آگاهی راه‌اندازی شد تا در یک‌واحد، داده‌ها را تحلیل و اقدام مقتضی را طراحی کنیم.

سردار رادان تصریح کرد: این آزمایشگاه به ما امکان داد تا اشراف اطلاعاتی نسبت به سارقین سابقه‌دار پیدا کنیم؛ گاهی حتی قبل از اعزام برای سفر یا خروج از کشور، می‌توانیم از طریق سامانه و پیامک هشدار دهیم یا در خروجی مرزها مانع فعالیت آنان شویم.

نتایج آماریِ اعلام‌شده از سوی فراجا

وی گفت: در پی اقدامات انجام‌شده، آن ۱۹ درصد افزایش به صفر رسید و ما حدود ۶ درصد کاهش وقوع را تجربه کردیم. در بخش کشف نیز بالغ بر ۳۵ درصد افزایش کشف را ثبت کردیم. در ۶ ماهه اول امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۷ درصد کاهش وقوع را شاهد بودیم و در مجموع طی بیش از دو سال اخیر از نقطه‌ای که با ۱۹ درصد افزایش روبه‌رو بودیم، به کاهش قابل توجهی رسیده‌ایم.

وی افزود: به‌طور کلی، نسبت به دوره ۴۰۱ کاهش حدود ۴۱ درصدی قابل توجهی را تجربه کرده‌ایم؛ با این همه، ما به یک مورد کشف نشده هم قانع نیستیم و تلاشمان بر این است اموال مردم را هرچه سریع‌تر به صاحبانش بازگردانیم. تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد اموال بازپس‌گرفته شده است.

اقدامات عملیاتی و برخورد با سارقین حرفه‌ای

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس آگاهی و استان‌ها با قاطعیت وارد عمل شدند؛ برخوردهای شدید با سارقین حرفه‌ای و خشن انجام شد، از جمله بازداشت‌هایی که در برخی موارد با ضربه گلوله انجام گرفت تا درس عبرتی برای بقیه باشد؛ پیام ما روشن است: سرقت مساوی است با برخورد قاطع قانون.

وی افزود: همکاران ما با بهره‌گیری از آزمایشگاه تحلیل داده اکنون اشراف کامل‌تری بر تحرکات سارقین دارند و حتی در مناسبت‌هایی مانند اربعین، از طریق سامانه‌ها جلوی خروج برخی سارقین را می‌گیریم تا از تعرض به زائران جلوگیری شود. گاهی نیز از طریق تماس یا پیامک با افراد دارای پابند الکترونیک پیگیری می‌کنیم تا بدانند تحت نظر هستند، این روش بازدارنده خیلی موثر بوده است.

درخواست تداوم مشارکت مردمی برای حفظ دستاوردها

وی خطاب به مردم گفت: این موفقیت‌ها بدون همکاری شما امکان‌پذیر نبود. از مردم می‌خواهیم مشارکت خود را افزایش دهند؛ اطلاعات مردمی، هوشمندی در محافظت از اموال و همراهی با اقدامات پلیس، مکمل کارهای میدانی ماست. تنها با ترکیب اقتدار پلیس، استفاده از فناوری و مشارکت آگاهانه مردم است که می‌توانیم جامعه‌ای امن‌تر بسازیم.

سردار رادان گفت: گاهی از دیدن درهای پارکینگ یا آیفون‌هایی که ظاهر زیبایی دارند ولی از نظر ایمنی ضعیف‌اند متعجب می‌شوم. نیاز اصلی، درِ مستحکم و آیفونِ امن است نه صرفاً زیبا بودن. وقتی سارقان با دستکاری سیم‌ها یا باز کردن آیفون وارد می‌شوند، نشان می‌دهد ما باید از اساس به ایمنی ساختمان‌ها توجه کنیم.

وی افزود: پلیس پیشگیری گزارش داده و ما تصمیم گرفته‌ایم به‌صورت بلوک‌به‌بلوک و واحدبه‌واحد با مشارکت ساکنان نقاط ناایمن فیزیکی را صورت‌جلسه کنیم و برای اصلاح آن اقدام کنیم. همچنین ورود فراجا به مباحث مقررات ساختمانی مانند مبحث ۱۹ نشان می‌دهد که از این پس سازنده‌ها باید تأییدیه ایمنی دریافت کنند.

ترتیب اولویت‌های مردم؛ از ترافیک تا سرقت

سردار رادان تصریح کرد: بر اساس تحلیل داده‌ها، اولویت‌های مردم تغییر کرده است؛ ترافیک در صدر قرار دارد و سرقت از اولویت دوم به چهارم رسیده که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات ماست. با این حال برای ما مقابله با سرقت همچنان در اولویت است.

بازگشت سریع اموال؛ از گنجینه تا تماس فوری با مالک

وی گفت: قبلاً اموال مکشوفه در گنجینه نگهداری می‌شد، اما اکنون بلافاصله پس از کشف با مالک تماس یا پیامک گرفته می‌شود تا اموال بازپس‌گردانده شود. این رویه باعث شده سرعت بازگرداندن اموال افزایش یابد و کاهش نگرانی مردم حاصل شود.

مشارکت مردم؛ دستورالعمل ساده اما مؤثر

سردار رادان افزود: از مردم می‌خواهیم در اماکن عمومی موبایل یا اشیاء قیمتی را آشکارا یا کنار گوش نگه ندارند تا سارق را تحریک نکنند. این‌گونه رفتارهای ساده نقش مؤثری در پیشگیری از کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی دارد. مشارکت مردم یعنی همین نکات عملی و هوشمندانه.

پلیس و مردم؛ همراه برای تحقق امنیت

وی همچنان تأکید کرد: ما آماده‌ایم همراه مردم برویم، نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنیم؛ اما این مسیر تنها با مشارکت آگاهانه مردم تکمیل می‌شود. خانه امن، شهری امن و جامعه‌ای امن آرزوی ماست و باید با اقدامات ساده و مشترک آن را محقق کنیم.

مرزها؛ ۱۵ مدل مرز و شرایط جغرافیایی متفاوت

وی گفت: کشور ما با ۱۵ کشور هم‌مرز است؛ بنابراین ۱۵ مدل مرز داریم و نمی‌توان برای همه یک نسخه نوشت. مرز سیستان و بلوچستان خصوصیات خودش را دارد و مرزهای شمال و غرب خصوصیات دیگر؛ از مرزهای آبی تا رودخانه‌ای و خشکی.

وی افزود: مرزبانان ما در سیستان‌وبلوچستان زیر گرمای بسیار بالا و در مناطق غربی زیر سرمای شدید کار می‌کنند؛ این سختیِ کار است که گاهی به شهادت برخی از مرزبانان منجر شده است.

تجهیز و پشتیبانی؛ خودروهای ضدگلوله و حمایت دولت

سردار رادان گفت: ما عملیات ضدگلوله‌سازی خودروها را آغاز کردیم و چند ده دستگاه خودروی ضدگلوله به سیستان‌وبلوچستان تحویل شده است. در نظر داریم تا پایان سال این میزان را دو برابر کنیم.

وی افزود: در جلسه با رئیس‌جمهور و مسئولان مربوطه، دستوراتی برای تأمین خودروهای مناسب و ارتقای سطح حفاظتی نیروها صادر شده است.

هوشمندسازی مرزها و نقش آن در مقابله با تحرکات معاند

وی تصریح کرد: نصب تجهیزات پایش و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند در مرزها به ما کمک کرده است تا تحرکات مشکوک را سریع‌تر کشف و واکنش مناسب انجام دهیم. این ابزارها همراه با شجاعت مرزبانان، مانع از نفوذ و اقدامات خرابکارانه می‌شوند.

سردار رادان گفت: هر جا که توطئه و چشم‌طمعی وجود داشته باشد، ممکن است تحرکاتی ببینیم؛ اما ما آماده‌ایم و با جابجایی یگان‌ها و افزایش حضور توان مقابله‌ای را بالا برده‌ایم. برخی از شهدا نیز در همین مناطق تقدیم شده‌اند که نشان از سختی عملیات است.

وی افزود: در داخل کشور نیز برنامه‌های هوشمند مانند پابندهای الکترونیک برای مجرمان سابقه‌دار و آزمایشگاه تحلیل داده پلیس آگاهی راه‌اندازی شده که در کاهش سرقت‌ها مؤثر بوده است. گزارش‌های خبری بازتاب داده‌اند که اعمال این ابزارها و قرارگاه‌های ویژه منجر به کاهش قابل توجهی در وقوع سرقت و افزایش کشفیات شده است.

سردار رادان تأکید کرد: ما برای حفاظت از مرزها و مردم نیازمند حمایت نهادی و مشارکت مردمی هستیم؛ از دولت تقاضای تجهیزات کفایت‌سنج و از مردم توقع همراهی و اطلاع‌رسانی داریم تا نیروها با امنیت و اقتدار مأموریت خود را انجام دهند.

اتباع غیرمجاز؛ آسیب‌پذیری و ضرورت ساماندهی

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: وجود اتباع غیرمجاز در کشور قابل پذیرش نیست. سال گذشته حدود ۱.۲ میلیون مورد مرتبط با اتباع بررسی شد که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بازداشت و حدود ۵۰۰ هزار نفر خودمعرف بودند. اتباع مجاز تحت چتر امنیتی قرار دارند اما اتباع غیرمجاز باید مراحل قانونی را طی کنند یا به کشورشان بازگردند.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع نیازمند کارِ میان‌دستگاهی، ساماندهی، و سیاست‌گذاری دقیق است.

ترافیک و تصادفات؛ قانون بازدارنده و نظارت ناکافی بزرگ‌ترین چالش‌ها

سردار رادان درباره وضعیت ترافیک و تصادفات گفت: نزدیک به ۲۰ هزار کشته ناشی از تصادفات سالانه برای ما قابل قبول نیست. یکی از دلایل، نبود قوانین بازدارنده کافی و دوم، کمبود نظارت و دوربین در جاده‌ها و معابر است.

وی افزود: برای جبران کسری نظارت، پیشنهاد استفاده از بخش خصوصی در تأمین و نگهداری دوربین‌ها مطرح شده است؛ سرمایه‌گذار، دوربین نصب می‌کند و درصدی از تراکنش‌ها دریافت می‌کند تا هم نظارت افزایش یابد و هم بار مالی دولت سبک‌تر شود. البته این طرح باید با شفافیت و ضوابط دقیق اجرا شود تا منافع عمومی حفظ شود.

سردار رادان تأکید کرد: برای تضمین امنیت مرزها و داخل کشور نیازمند عزم ملی هستیم؛ تجهیز، هوشمندسازی، همکاری نهادها و مشارکت مردم باید همزمان پیش رود. پلیس و نیروهای مسلح با تمام توان در خط مأموریت‌اند، اما بدون همراهی مردم و حمایت سازمان‌ها، دستاوردها ناقص خواهد ماند.

وی تصریح کرد: همکاران شجاع و فداکار ما که از جان و مال مردم محافظت می‌کنند، در شرایط معیشتی سختی زندگی می‌کنند. بسیاری از کارکنان اجاره‌نشین هستند و بیش از ۷۰ درصد حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کنند.

وی افزود: این شرایط غیرقابل قبول است و ما موظفیم به وضعیت رفاهی و معیشتی آنان توجه ویژه داشته باشیم.

نهضت خانه‌های سازمانی؛ وعده و پیشرفت

سردار رادان گفت: ما نهضت ساخت ۱۰۰ هزار خانه سازمانی را آغاز کرده‌ایم و در حال حاضر ۵۲ هزار خانه در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. این پروژه در استان‌ها، تهران، مرزها و یگان‌های ویژه اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف این است که حداقل ۵۰ درصد از کارکنان پلیس از خانه‌های سازمانی بهره‌مند شوند، در حالی که در حال حاضر تنها ۷ درصد از نیروها چنین خانه‌هایی دارند و از این مقدار هم بخش قابل توجهی ویران یا نامطلوب است.

حمایت دولت و وزرا؛ تجهیزات و زیرساخت

وی گفت: رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه با دستور مستقیم به وزارتخانه‌ها، همکاری در تأمین زمین، زیرساخت و منابع لازم برای ساخت خانه‌ها را تضمین کرده‌اند.

وی افزود: با وجود کمبود منابع، زمین و مشکلات اجرایی، تلاش می‌کنیم وعده‌ها عملی شود و کارکنان در دو سال آینده از مزایای ملموس بهره‌مند شوند.

اقدامات حقوقی و رفاهی؛ افزایش حقوق نیروهای مسلح

سردار رادان تصریح کرد: پیگیری‌های شهید باقری و فرماندهان دلسوز باعث شد بخشی از حقوق کارکنان نیروهای مسلح افزایش یابد. این اقدامات کمک می‌کند تا فشارهای معیشتی کاهش یابد و کارکنان بتوانند با آرامش در مأموریت‌های امنیتی حاضر شوند.

وی گفت: اگر امنیت و آرامش مردم را می‌خواهیم، باید رفاه و معیشت کارکنان پلیس را تقویت کنیم. خانه‌های سازمانی، افزایش حقوق و تجهیزات مناسب، پشتوانه‌ای برای مأموریت‌های امنیتی و خدمت به مردم است.

۶۰میلیون تماس مردمی؛ هر دقیقه ۴۵ عملیات

وی گفت: در طول سال گذشته، بیش از ۶۰ میلیون تماس با ما برقرار شد که حدود ۲۴ میلیون مورد آن منجر به عملیات شد. همکاران من در هر دقیقه ۴۵ عملیات و ۵۴ مشاوره ارائه می‌کنند.

وی افزود: از مردم عزیز درخواست داریم که تماس‌های مشکوک را همچنان قطع نکنند؛ این تماس‌ها نقطه کلیدی برای رسیدن به اهداف عملیاتی و پیشگیری از جرایم است.

موفقیت در مقابله با جرایم سایبری

سردار رادان تصریح کرد: با راه‌اندازی مرکز فوریت‌های سایبری، موفق شدیم ۳۸۵ میلیارد تومان از اموال مردم که در معرض تقلب و جرایم سایبری بود، حفاظت کنیم.

وی افزود: ما در مسیر هوشمندسازی و دیجیتالی شدن پلیس حرکت می‌کنیم؛ امروز با استفاده از سامانه‌های نوین و حذف کروکی‌های کاغذی، به سمت یک پلیس مقتدر، هوشمند و مهربان پیش می‌رویم.