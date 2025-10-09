به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز پنج‌شنبه در جریان بازدید از تمرینات اردوی ملی‌پوشان تیم ملی والیبال نشسته آقایان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن، با قدردانی از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان و دست‌اندرکاران برگزاری اردو، اظهار داشت: از همه عزیزانی که محیطی مناسب و مجهز برای برگزاری این اردو فراهم کرده‌اند قدردانی می‌کنم، برنامه‌هایی که از سوی فدراسیون و مربیان طراحی شده به‌خوبی در حال اجرا است و رضایت ورزشکاران از این شرایط، مایه خرسندی ما است.

قهرمانان ورزشی در عرصه‌های افتخار، یاد و نام شهدا را زنده نگه می‌دارند

وی افزود: از ادارات کل، مسئولان اجرایی و مجموعه‌هایی که در برپایی این اردو همکاری داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. همچنین از فدراسیون و سرپرستان تیم قدردانی داریم که استان لرستان را به‌عنوان میزبان انتخاب کردند و به این استان تشریف آوردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به پیشینه فرهنگی و انقلابی مردم این دیار، تصریح کرد: استان لرستان در همه عرصه‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و در پاسداشت هویت ایرانی و اسلامی، تاریخ پرافتخاری دارد. مردم این استان همواره در دفاع از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی کشور پیش‌قدم بوده‌اند، همین فردا نیز تشییع پیکر یکی از شهدای نیروی انتظامی را خواهیم داشت که در سیستان و بلوچستان در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه هر فردی در این سرزمین به‌نوعی درحال‌خدمت به کشور است، تصریح کرد: قهرمانان ورزشی ما نیز در عرصه‌های افتخار، یاد و نام شهدا را زنده نگه می‌دارند، گاهی تصویر شهیدان را بر سینه خود نصب می‌کنند و گاهی مدال افتخارشان را به آنها تقدیم می‌کنند

افتخارآفرینی ورزشکاران بیانگر روحیه شکست‌ناپذیری ملت ایران است

وی در ادامه با تجلیل از افتخارات تیم ملی والیبال نشسته، گفت: تیم ملی والیبال نشسته از پرافتخارترین تیم‌های ورزشی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی است، این تیم در بازی‌های آسیایی، جام جهانی و المپیک همواره بر سکوی قهرمانی ایستاده و فاصله‌اش با سایر تیم‌ها بسیار چشمگیر است، این موفقیت‌ها نتیجه غیرت، توانایی، دانایی و ایمان والای ورزشکاران و نیز تلاش و دانش مربیان و مدیران فدراسیون است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، اضافه کرد: وقتی دانش، تجربه، غیرت، مردانگی، دیانت و ایمان در کنار هم قرار بگیرند، چنین افتخاراتی برای ملت ایران رقم می‌خورد، تیم والیبال نشسته الگویی برای همه ورزشکاران، دانشمندان، فرهنگیان، صنعتگران و همه تلاش‌گران این سرزمین است، چراکه نشان می‌دهد حتی باوجود محدودیت‌ها می‌توان پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بلندترین قله‌ها برافراشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشور در عرصه‌های مختلف، گفت: پس از دفاع مقدس دوازده‌روزه اخیر، شاهد درخشش فرزندان این ملت در میادین علمی، ورزشی و فرهنگی هستیم، این افتخارآفرینی‌ها بیانگر روحیه شکست‌ناپذیری ملت ایران است.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای ملی‌پوشان والیبال نشسته، بیان داشت: از مربیان، سرپرستان و همه عزیزانی که چه در پشت‌صحنه و چه در میدان، برای موفقیت این تیم تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. چهره‌های جدیدی در تیم حضور دارند و باوجود این تغییرات، آیندهٔ درخشانی برای این تیم متصوریم. ان‌شاءالله در مسابقات پاراآسیایی ژاپن و المپیک آینده شاهد استمرار افتخارات این قهرمانان باشیم.