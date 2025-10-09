مهاجرانی: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست؛ عاملان جنایت محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت در گفتگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم فلسطین بوده است.
وی افزود: تهران از هر گام یا ابتکاری که بتواند منجر به توقف فوری نسلکشی در غزه شود، حمایت خواهد کرد.
مهاجرانی تصریح کرد: تهران از هر گامی که منجر به خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و آزادی زندانیان فلسطینی شود، حمایت میکند.
سخنگوی دولت تاکید کرد که حمایت ایران از مردم فلسطین صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت مردم است.
وی خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین، مقاومتی مشروع است و مقاومت بخش جداییناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان است.
مهاجرانی تاکید کرد که توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولتها و نهادهای بینالمللی وظیفه دارند عاملان این جنایت را محاکمه کنند.
نظر شما