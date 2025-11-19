بینالود تنها نقطه موفق نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و نهضت ملی مسکن در استان خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد ستاد استانی راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بینالود تنها منطقه‌ای است که قفل پروژه‌ها در آن شکسته شد، در حالی که بسیاری از سایت‌های استان عملاً متوقف مانده‌اند. وی همچنین وضعیت منابع آب احمدآباد و بینالود را «بحرانی» توصیف کرد و هشدار داد: این مناطق حتی ظرفیت ایجاد چاه عمیق هم ندارند.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شهر جدید بینالود یکی از موفق‌ترین مناطق در اجرای این طرح بوده و نسبت به بسیاری از نقاط استان «چشمگیرتر و عملیاتی‌تر» پیش رفته است.

وی افزود: در بینالود و ملک‌آباد قفل نهضت ملی مسکن شکسته شد، در حالی که در اغلب شهرستان‌ها هنوز پروژه‌ها یا آغاز نشده یا با تأخیر جدی روبه‌روست. علت این وضعیت، ضعف هماهنگی در ستاد استانی و عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است.

بحران جدی آب در احمدآباد و بینالود

قاضی‌زاده هاشمی با هشدار نسبت به وضعیت آب منطقه گفت: احمدآباد و بینالود از مناطقی هستند که عملاً هیچ امکان حفر چاه عمیق در آنها وجود ندارد و بخش زیادی از آب مورد نیاز از منابع سطحی و سیستم‌های تصفیه تأمین می‌شود.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی این شرایط را «یک ضعف ساختاری و اقلیمی جدی» دانست.

وی همچنین به تفاوت شدید شرایط آب در رضویه اشاره کرد و گفت: در رضویه به‌خاطر ورود حجم بالای پساب، سطح آب‌های زیرزمینی بالا آمده و حتی امکان استفاده از چاه فاضلاب وجود ندارد؛ به همین دلیل طرح اگو با مشارکت وزارت نفت اجرا شده است.

افت شدید سهم آب مشهد از سد دوستی

قاضی زاده هاشمی با اشاره به بحران آورد آب سد دوستی اظهار کرد: در سال‌هایی بیش از ۷۸ درصد آب مشهد از دوستی تأمین می‌شد اما امروز این سهم به زیر ۳ یا ۴ درصد رسیده است. علت اصلی، احداث سدهای جدید در بالادست توسط افغانستان و نبود دیپلماسی آب مؤثر طی بیش از یک دهه گذشته است.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت طرح هزار مسجد هنوز زیر ۱۰ درصد است اما سد شوریده با وجود مشکلات، اکنون به مرز ۷۷ تا ۸۰ درصد پیشرفت رسیده و از مهم‌ترین طرح‌های شرق کشور در حوزه آب‌های مرزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه احمدآباد، از جمله ایران‌خودرو، صنایع قطعه‌سازی، صنایع غذایی و معادن مس، تأکید کرد: این منطقه به‌طور جدی نیازمند استقلال سیاسی و ارتقا به شهرستان است. جمعیت کارگری فقط در شهرک صنعتی بینالود حدود ۹ هزار نفر است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده در بینالود، سالن ورزشی، زیرگذر، آماده‌سازی اراضی، مشارکت‌های درمانی و توسعه مدارس، گفت: اگرچه منابع شرکت عمران محدود است، اما با کمک شرکت مادر، قرارگاه امام حسن مجتبی و وزارت راه، روند رو به رشد خدمات در بینالود ادامه دارد.