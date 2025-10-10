به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با انتقاد از وضعیت فرهنگی ارگ گنبد سلطانیه، گفت: مردم مومن و انقلابی نسبت به وضعیت فرهنگی این مکان مقدس گلایهمند هستند.
وی با تأکید بر قداست گنبد سلطانیه که سراسر آن منقش به نامهای الله، محمد، علی و آیات قرآن کریم است و دارای تربتخانهای مقدس میباشد، افزود: آنچه در ارگ گنبد به چشم نمیخورد، حفظ ارزشهاست. زن و دختر با پوشش نامناسب به راحتی از ورودی عبور میکنند و هیچگونه تذکری داده نمیشود. حتی یک بنر یا اطلاعرسانی در محوطه ارگ برای رعایت شئونات وجود ندارد.
امام جمعه سلطانیه با یادآوری اینکه پایینتر از گنبد مزار ۴۵ شهید قرار دارد که برای حفظ ارزشها و آرمانهای اسلام و انقلاب به شهادت رسیدهاند، تأکید کرد: ما همه مدیون خون شهدا هستیم و مراکز گردشگری که باید محل عبرت و پندآموزی باشند، متأسفانه به محلی ضد فرهنگی تبدیل شدهاند.
ضرورت تشکیل میز خدمت با حضور مدیران کل استان زنجان در نماز جمعه
حجتالاسلام حسینی نسب در ادامه بااشاره به برگزاری میز خدمت با حضور مدیران کل استان، افزود: مردم از میزهای خدمت نمادین رضایت ندارند و درخواست ما این است که میز خدمت به شکل دوطرفه برگزار شود تا نمازگزاران، هم برادران و هم خواهران، مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مسجد علامه حلی که در ارگ گنبد واقع شده، تأکید کرد و گفت: این مسجد هنوز اجازه گازکشی ندارد و مردم برای استفاده از آن با مشکل مواجهاند. در دو سه سال گذشته مذاکراتی با اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفته تا این مسجد در زمان نماز نیز فعال باشد.
امام جمعه سلطانیه به موضوع احتمال وقوع جنگ اشاره کرد و گفت: خبرسازیهای متعدد درباره جنگ، ذهن و روان جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دشمن نیز با درک این موضوع، عملیات روانی گستردهای علیه ملت ایران انجام میدهد.
وی افزود: از کوچکترین تحرکات منطقهای گرفته تا اخبار مربوط به جابجایی سوخترسانها، انتقال سامانههای پدافندی و حتی گزارشهای غیررسمی درباره خرید و فروش تسلیحات توسط ایران، همگی به عنوان نشانههای آغاز جنگ تعبیر میشود و این وضعیت موجب تشویش و نگرانی در جامعه شده است.
حسینی نسب با بیان اینکه انتظار برای وقوع جنگ مانند یک سمّ مهلک برای کشور و مردم است، گفت: این انتظار نه تنها آرامش مردم را برهم میزند، بلکه در اقتصاد و سرمایهگذاری نیز اختلال ایجاد میکند.
وی ادامه داد: حداقل در کوتاهمدت احتمال وقوع جنگ بعید است چرا که رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر به اهداف خود نرسید. ضعف پدافند این رژیم و توان موشکهای ایرانی که توانستند تمام سامانههای پدافندی منطقه را شکست دهند، از جمله دلایل این امر است.
امام جمعه سلطانیه تأکید کرد: در صورت وقوع جنگ، این جنگ گسترده خواهد بود و توسعه آن در منطقه، به ویژه در خلیج فارس، برای آمریکا قابل پذیرش نیست. حتی توقف صادرات نفت از خلیج فارس برای یک روز، تبعات اقتصادی گستردهای در سطح جهان خواهد داشت و رژیم صهیونیستی نمیتواند این حجم فشار نظامی و اقتصادی را تحمل کند.
وی همچنین با اشاره به استفاده رژیم صهیونیستی از اصل غافلگیری در جنگها گفت: رژیم در جنگ ۱۲ روزه از غافلگیری بهره برد اما اکنون این اصل کنار گذاشته شده و اعلام مکرر احتمال وقوع جنگ توسط این رژیم با این اصل در تضاد است و موجب هوشیاری بیشتر نیروهای نظامی ما میشود.
حسینی نسب افزود: دشمن میداند که تمامی مراکز حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی به دلیل اطلاعات دقیق در اختیار نیروهای مسلح و موشکهای نقطهزن ما، مانند کف دست است.
اسرائیل در دو سالگی طوفان الاقصی، با تحقیر و خسارات فراوان از غزه خارج شد
امام جمعه سلطانیه با اشاره به شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی در سطوح سیاسی و اجتماعی گفت: رژیم نتوانست حماس را نابود کند و مجبور به پذیرش آتشبس شد. اسرائیل در دو سالگی طوفان الاقصی، با تحقیر و خسارات فراوان از غزه خارج شد اما مقاومت همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این مدت، رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره روی نوار غزه ریخته و بیش از ۷۶ هزار شهید داده است، اما به اهداف خود نرسیده است. نه حماس نابود شده، نه خلع سلاح شده و نه کوچ اجباری فلسطینیها اتفاق افتاده است.
امام جمعه سلطانیه افزود: حماس بخشهای اصلی طرح پیشنهادی ترامپ شامل آتشبس، تبادل اسرا، ورود کمکهای بشردوستانه و مخالفت با کوچاندن فلسطینیها را پذیرفته اما خلع سلاح را رد کرده است. پذیرش آتشبس چهرهای ضد جنگ به مقاومت داده و این یک پیروزی بزرگ است.
حسینی نسب پیام مقام معظم رهبری به سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز را تبیین کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام کوتاه اما پرمحتوا، به اهمیت نماز و به ویژه خشوع در نماز اشاره کردند. نماز همراه با خشوع دل را آرام، اراده را مستحکم، ایمان را ژرف و امید را زنده میکند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت وابسته به چنین نمازی است.
وی افزود: راهکارهای ظاهری برای رسیدن به خشوع شامل نماز خواندن در مکان مناسب، خصوصاً مسجد، داشتن نشاط در نماز و انجام مستحبات است و از راهکارهای باطنی میتوان به درک حضور خدا، خوف الهی، پرهیز از گناه و توجه به معانی اذکار اشاره کرد.
امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز پیوند اولیا و مربیان، بر اهمیت همکاری و هماهنگی خانه، مدرسه و مسجد در تربیت فرزندان تأکید کرد و گفت: تربیت صحیح زمانی محقق میشود که هر سه نهاد مسئولیت خود را به طور هماهنگ و مشترک انجام دهند و بدون این هماهنگی، تربیت انسان دچار مشکلات جدی خواهد شد.
نظر شما