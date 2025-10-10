حسینی بوشهری: کشورهای اسلامی از تکرار فجایع انسانی در غزه جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه گذشته، مسئولان کشور به برخی نقاط ضعف پی برده‌اند و اکنون باید در مسیر ترمیم و تقویت آن گام بردارند تا در صورت تکرار چنین نبردی، کشور در موقعیتی قرار گیرد که هیچ‌گاه ناچار به عقب‌نشینی یا تسلیم نباشد.



وی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان دفاعی و تجهیز ایران در برابر تهدیدهای احتمالی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید همواره آمادگی دفاعی خود را حفظ کند تا در مواجهه با هرگونه حمله، با اقتدار پاسخ دهد و دشمن را از تجاوز پشیمان کند.



امام جمعه قم در ادامه خطبه‌ها به مسائل اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مردم ایران در برابر مشکلات اقتصادی صبور و اهل تحمل هستند، اما این موضوع نباید موجب شود که مسئولان از وظایف خود شانه خالی کنند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش‌بینی‌های لازم را برای کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها انجام دهند و نظارت مؤثر بر بازار شهرها و استان‌ها داشته باشند تا هیچ فرد یا نهادی از شرایط موجود سوءاستفاده نکند.



آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه «امر به معروف و نهی از منکر» از واجبات مهم اجتماعی است، خاطرنشان کرد: قرآن کریم بارها بر این فریضه تأکید کرده و همه اقشار جامعه، از مردم گرفته تا مسئولان فرهنگی، باید در تحقق آن مشارکت کنند.



وی افزود: غفلت از این وظیفه الهی، موجب رواج ناهنجاری‌ها و تغییر تدریجی فرهنگ جامعه خواهد شد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ عمومی جامعه پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد نوعی عادت جامعه به ناهنجاری‌ها هستیم و دشمن نیز با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی تلاش دارد آرام و تدریجی، ارزش‌های دینی و ملی را تضعیف کند.



وی گفت: نهادهای فرهنگی کشور باید در برابر این روند، با برنامه‌ریزی دقیق و تدوین قوانین مؤثر وارد عمل شوند تا چهره فرهنگی ایران اسلامی مخدوش نشود.



وی در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع «مکانیسم ماشه» و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات با مطرح شدن این موضوع، تصور می‌شود بازار ارز، طلا و دیگر عرصه‌های اقتصادی دچار نابسامانی خواهد شد، در حالی‌که ملت ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب همواره تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت بوده و با مقاومت و ایستادگی از این موانع عبور کرده است.



امام جمعه قم تأکید کرد: دشمنان با ابزار تحریم می‌کوشند ملت ایران را از نظام جدا کنند، اما ملت مؤمن و بصیر ایران نشان داده است که تا آخرین نفس در صحنه می‌ماند و هرگز تسلیم فشارها و تهدیدها نخواهد شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر غزه اظهار داشت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه به عهد خود وفادار نبوده و همواره پس از توافقات صلح، با اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش‌بس، چهره واقعی خود را آشکار کرده است.

وی با یادآوری آتش‌بس در لبنان افزود: همان‌گونه که در لبنان نیز با وجود توافق‌های رسمی، حملات اسرائیل به شکل مستمر ادامه دارد، در غزه نیز نمی‌توان به وعده‌های تل‌آویو دل بست؛ بنابراین کشورهای اسلامی باید ضمن حفظ هوشیاری، مانع از آن شوند که مردم مظلوم غزه بار دیگر هدف حملات این رژیم قرار گیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: امروز بر همه دولت‌های مسلمان و مجامع بین‌المللی فرض است که از تکرار فجایع انسانی در غزه جلوگیری کرده و با نظارت دقیق بر اجرای مفاد آتش‌بس، اجازه ندهند رژیم صهیونیستی بار دیگر از مسیر فریب و نقض تعهدات، آرامش منطقه را بر هم زند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از مردم مقاوم فلسطین وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و اخلاقی است و ملت‌های مسلمان باید بدانند که هرگونه سستی یا بی‌توجهی در این زمینه، به تقویت دشمنان اسلام و استمرار ظلم علیه ملت فلسطین منجر خواهد شد.