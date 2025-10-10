ورود مجلس به شکایت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورا اسلامی درباره جلسه کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: اخیرا شکایتی از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل نود درباره بازنشستگی اجباری حدود ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی تطبیقی دانشگاه واصل شد. این بازنشستگی بر اساس تصمیم خلق‌الساعه‌ای از سوی مسئولین دانشگاه اعمال شده که نگرانی و شکایت این عزیزان برای احقاق حقوقشان را به دنبال داشت.

وی افزود: پس از برگزاری چندین جلسه با حضور نمایندگان اعضای هیئت علمی و مسئولین دانشگاه فرهنگیان، نهایتاً تصمیم بر آن شد که استعلام حقوقی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: امروز نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون اصل نود ارسال شد که در آن با دقت و حساسیت لازم، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دفاعیات نمایندگان اعضای هیئت علمی نیز مدنظر بوده است. بر اساس این نامه، ملاک عمل قرار گرفتن نظر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصویب شده و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری جدی خود را در جهت بازگرداندن این عزیزان به وضعیت خدمت ادامه خواهد داد.

معتمدی‌زاده همچنین به صورت‌جلسات هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: صورت جلسه سال ۱۳۹۶ هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به اعضا اجازه داده است تا ۶۵ سالگی به تدریس و فعالیت علمی خود ادامه دهند و بازنشسته شوند در حالی که صورت جلسه سال ۱۳۹۷، حکم عامی است که نمی‌تواند حکم خاص مصوبه قبلی را نقض کند. بنابراین، مصوبه سال ۱۳۹۶ به عنوان حکم خاص ملاک عمل خواهد بود.

وی اضافه کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که بر اساس صورت جلسه سال ۱۳۹۳ چشم‌انداز ادامه خدمت تا ۶۵ سالگی را داشته‌اند، حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده که نباید نادیده گرفته شود.

نماینده سیرجان با تشکر از همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیرکل حقوقی آن معاونت، گفت: نامه معاونت حقوقی امروز به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شده و امیدواریم با پیگیری‌های کمیسیون اصل مورد این عزیزان هرچه سریع‌تر به خدمت بازگردند و دغدغه‌هایشان حل شود.