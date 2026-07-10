مردم خونخواه رهبر شهید؛ ایران یکپارچه حسینیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه در مصلای مهدیشهر ضمن گرامی داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایشان را رهبری هوشمند و مدبر دانست.

وی با بیان اینکه ایشان در اوج مظلومیت و مانند ارباب مان سید الشهدا(ع) همراه با خانواده شان به شهادت رسیدند، تاکید کرد: طفل شیرخواره ای که سند مظلومیت خاندان ابا عبدالله(ع) بود امروز در نوه گرانقدر و مظلوم رهبر شهید انقلاب اسلامی تجلی یافت.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه کسی که وفای به عهد کرده توسط شنیع ترین انسان های روز زمین به شهادت رسید، گفت: در این ایام سوگواری، حرفی از مردم به عنوان یک مطالبه عمومی که به حق درخواستی از حکم قرآن است، قصاص عاملان جنایت است.

نبوی چاشمی با بیان اینکه در قصاص حیات است، ابراز کرد: ندای خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی مردم مسلمان ایران اسلامی و دیگر شیعیان و آزادیخواهان جهان، امروز تن دشمنان را به لرزه انداخته است.

وی با بیان اینکه این ندای خوانخواهی در ایران هم خواب زدگان را بیدار کرده است، افزود: مردم ما ندای انتقام سر می دهند آن هم ندایی که با حقانیت و صحت از قرآن اقتباس و در معنای حکم عقلی است و عامل این جنایت باید قصاص شود.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مردم با اتکای به قرآن کریم ندای خونخواهی سر داده اند، بیان داشت: مردم ما خونخواه رهبر شهیدشان هستند و خداوند نیز قدرت این کار را به مردم ما عنایت خواهند کرد.

نبوی در ادامه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را قدردانست و با اشاره به اینکه ایران عزیز در این ایام یکپارچه حسینیه است، بیان کرد: این حضور میلیونی نشان از عشق و ارادت مردم ما به حضرت آیت الله شهید خامنه ای (رض) بود که به جهانیان مخابره شد.