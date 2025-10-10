به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه تقوای الهی توصیه همیشگی پروردگار به همه امت‌های مؤمن است، اظهار کرد: هدایت قرآن ویژه انسان‌های متقی است و آنها که در مسیر فرمان پروردگار گام برمی‌دارند، هدایت را به فعلیت می‌رسانند و ایمان به غیب را از بستر عقل به دست می‌آورند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به دو آیه ۲ و ۱۸۳ سوره بقره افزود همه مردم از هدایت الهی بهره‌مند می‌شوند اما تنها برای برخی این هدایت به مرحله فعلیت می‌رسد.

وی بیان کرد:هدایت آنگاه که گریبان انسان را می‌گیرد، عقل وارد میدان اثبات خدا می‌شود و به ایمان به غیب می‌انجامد. به گفته آیت‌الله مهدوی، قرآن مسیر اثبات پروردگار را عقلی می‌داند و عقل نیز اقتضا دارد همه انسان‌ها را به شناخت خداوند راهنمایی کند، اما تحقق این اقتضا نیازمند اراده و ایمان است.

آیت‌الله مهدوی ادامه داد: تعدادی از انسان‌ها عقل را به‌کار می‌گیرند و با باور به عالم غیب، خدا را حقیقت می‌گیرند و به فرمان عقل و شرع، نماز را اقامه می‌کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که در نماز تعلل دارند باید به استدلال عقل گوش دهند؛ زیرا پس از ایمان به پروردگار، عقل دو فرمان دارد: پیش از عمل، تطبیق رفتار و اعمال با اراده الهی و پس از عمل، ارزیابی و داوری نسبت به صحت آن اعمال است.

امام جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: کسانی که هنوز به پروردگار ایمان نیاورده‌اند باید به تعقل دعوت شوند، و آنهایی که ایمان دارند اما نماز نمی‌خوانند نیز مخاطب عقل هستند؛ عقل حکم می‌کند که تمام رفتار انسان باید منطبق با فرمان مولا باشد و نه به تبعیت از نفس و شیطان که دعوت‌کننده به شهوات و معاصی است.

وی تأکید کرد: اهل نماز تنها اهل ایمان نیستند بلکه اهل عقل‌اند و هرچه عقل انسان کامل‌تر شود اهمیت نماز در زندگی او بیشتر می‌شود.

آیت‌الله مهدوی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در اجلاس سراسری نماز گفت نماز برجستگی خاصی میان واجبات دارد و اگر با خشوع و آداب شرعی انجام شود، موجب آرامش و جهت‌گیری صحیح زندگی انسان خواهد شد.

وی افزود در اذان، دعوت به سرعت برای اقامه نماز آمده و نماز به‌عنوان بهترین عمل نسبت به تمام کارها شناخته شده است.

امام جمعه اصفهان با بازخوانی فرازهایی از پیام رهبری تأکید کرد: همه متدینان، پدر و مادرها، فرهنگیان و مبلغین باید مردم را به خواندن نماز فرا بخوانند.

وی افزود: آیات متعدد قرآن با پیام‌های رهبری هم‌راستا هستند و فهم آنها نیازمند تطبیق با فرمایشات دقیق مقام معظم رهبری است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به آیه ۴۵ سوره بقره که دستور می‌دهد از صبر و نماز برای موفقیت در زندگی یاری جویید، تصریح کرد همان آیه می‌فرماید نماز برای بعضی سنگین است مگر کسانی که دارای خشوع و عقل فعال‌اند؛ زیرا عقل درست کار می‌کند و انسان را به پذیرش فرمان خدا سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه نماز دارای تشخص ویژه در میان واجبات است، توصیه کرد: بر تمام نمازها محافظت داشته باشید و به‌ویژه نسبت به «نماز وسطا» که در تفاسیر به نماز ظهر، عصر یا مغرب تعبیر شده توجه بیشتری کنید.

آیت‌الله مهدوی تأکید کرد هنگام نماز باید با خضوع در برابر خدا ایستاد، همان‌گونه که حضرت ولی‌عصر هنگام نماز رکوع و سجده را با گریه و خشوع انجام می‌دهند و این رفتار، الگویی برای تمام مؤمنان است.

وی افزود: آداب نماز فراوان است اما مهم‌ترین ادب، رعایت اول وقت است. در سوره ماعون آمده است وای بر آنان که نماز می‌خوانند اما آن را ضایع می‌کنند؛ کسانی که تأخیر در نماز دارند، جایگاهی سخت‌تر از تارک‌الصلاة خواهند داشت.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به روایت امام صادق(ع) گفت: کسانی که بدون عذر، نماز را به تأخیر می‌اندازند ادب نماز را رعایت نکرده‌اند؛ نماز چنین فردی نفرینش می‌کند و می‌گوید مرا ضایع کردی خدا تو را ضایع کند، اما اگر نماز در وقت خود اقامه شود، همان نماز دعا می‌کند و می‌گوید مرا حفظ کردی خدا حفظت کند.

وی خاطرنشان کرد: نماز نه‌تنها نشانه ایمان بلکه تجلی عقلانیت انسان مؤمن است و باید آن را در اول وقت و با شناخت معنای حقیقی خشوع به جای آورد تا هدایت الهی در جان انسان تثبیت شود.

اجازه ندهیم چهره انسانی ملت‌های مظلوم در غبار بی‌تفاوتی گم شود

وی در ادامه با بیان اینکه بحران‌های منطقه‌ای چهره واقعی انسانیت را در معرض غفلت قرار داده‌اند، اظهار کرد: امت اسلامی باید با بیداری روحی و اجتماعی، مانع از فراموش شدن رنج ملت‌های مظلوم شود. وی خاطرنشان کرد که حوادث دردناک فلسطین و سایر نقاط منطقه، وجدان جهانی را به آزمونی بزرگ فراخوانده است و سکوت در برابر این مصائب به معنای مشارکت در ظلم خواهد بود.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به نقش تعیین‌کننده مقاومت‌های مردمی در تحولات سیاسی و اجتماعی جهان اسلام افزود: مقاومت نه تنها نماد پایداری ملت‌ها در برابر سلطه و اشغال است، بلکه می‌تواند روند معادلات منطقه را به نفع حق تغییر دهد.

به گفته وی تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که فداکاری و ایستادگی ملت‌ها مؤثرترین راه مقابله با محاصره و فشارهای بیرونی است.

آیت‌الله مهدوی تأکید کرد: مسئولان و اقشار مختلف جامعه باید حمایت‌های معنوی و عملی خود از ملت‌های مقاوم منطقه را استمرار بخشند، زیرا این پشتیبانی‌ها ستون‌های وحدت امت اسلامی را استوار می‌سازد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته فرهنگ و رسانه، اظهار داشت که روایت درست و روشنگری افکار عمومی وظیفه فوری نخبگان فرهنگی و فعالان رسانه‌ای است؛ کوتاهی در انتقال حقیقت‌ها می‌تواند ذهن نسل جوان را از فهم مسئله فلسطین و سایر مظلومیت‌ها دور کند.

امام جمعه موقت اصفهان با یادآوری رسالت انسانی و اسلامی اصحاب قلم و تصویر گفت: امروز بیش از هر زمان باید چهره انسانی ملت‌های آسیب‌دیده را به جهان نشان داد و اجازه نداد تبلیغات تحریف‌آمیز، هویت و درد آنان را در حاشیه خبرها دفن کند.

وی سخنان خود را با این فراز به پایان رساند که تنها از مسیر همدلی، عمل مؤمنانه و آگاهی‌بخشی می‌توان از فراموشی مظلومان جلوگیری کرد و روح واحد امت اسلامی را زنده نگه داشت.