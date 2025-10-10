امام جمعه دلگان: طوفان الاقصی فصلی نو در روایت پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به دومین سالگرد «عملیات طوفان الاقصی»، گفت: غزه تنها نیست و مقاومت زنده است، عملیات طوفان الاقصی نه یک یورش نظامی، بلکه فریادی از اعماق تاریخ مظلومیت یک ملت است که اسطوره شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی را در هم کوبید.

امام جمعه دلگان دستاوردهای این عملیات را اینگونه برشمرد و گفت: بیداری وجدان‌های جهانی و بازگرداندن موضوع فلسطین به کانون توجه جهان، تغییر موازنه قدرت به نفع اراده ملت‌های مقاوم، دگرگونی معادلات امنیتی و سیاسی منطقه، احیای عزت اسلامی از طریق مقاومت و ایستادگی از جمله دستاوردها بوده است.

وی در ادامه بر مسئولیت سنگین امت اسلام در قبال مردم فلسطین تأکید و تصریح کرد: ما باید صدای مظلومیت مردم فلسطین باشیم، جهان را به انجام مسئولیت‌هایش برای توقف نسل‌کشی فرا بخوانیم و وحدت خود را در سطوح ملی، منطقه‌ای و اسلامی تقویت کنیم.

امنیت منطقه در گرو حمایت بی‌وقفه از جبهه مقاومت است

خطیب نماز جمعه دلگان در پایان با اشاره به رشادت‌های مردم فلسطین،فریاد برائت از اسرائیل و عهد خود برای ماندن در کنار ملت فلسطین تا آزادی قدس شریف را تکرار کرد و سخنان خود را با این آیه از قرآن کریم به پایان برد: «وَ انا لَنَصرُ رَبِّنا لَمُنْتَصِرون» و بی‌گمان، یاری خداوند ما را در پیروزی است.