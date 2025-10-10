به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل اظهار داشت: در منطقه سیستان، معضل ریزگردها که ناشی از خشکسالی و خشک شدن دریاچه هامون است، زندگی مردم را در بسیاری از ماههای سال مختل کرده است. همچنین برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی و حفر چاههای غیرمجاز، در آینده موجب فرونشست زمین خواهد شد که نیازمند توجه جدی مسئولان است.
امام جمعه زابل افزود: در بسیاری از موارد، مردم سیستان حتی از حداقل استانداردهای زندگی محروماند. انتظار میرود مسئولان با کسانی که با جان، سلامت و معیشت مردم بازی میکنند، برخوردی قاطع داشته باشند. یکی از مهمترین اعتراضهای مردم مربوط به کیفیت نان است.
وی با انتقاد از وضعیت نانواییها گفت: باید از برخی نانواها پرسید آیا خودشان از همان نانی که به مردم میدهند استفاده میکنند؟ برخی نانها واقعاً در شأن مردم نیستند. چرا به چنین نانواییهایی مجوز و امتیاز داده شده است؟ مردم به دلیل بیکیفیت بودن نان دولتی، ناچار به خرید نان از نانواییهای آزادپز و گرانقیمت روی آوردهاند؛ در حالی که توان مالی بالایی ندارند و صرفاً به دنبال نان باکیفیت هستند.
حجت الاسلام پوراندخت با اشاره به اهمیت استانداردسازی در اقلام ضروری مصرفی و دارویی تأکید کرد: در کنار نان، کیفیت سیلندرهای گاز، داروها و مواد غذایی نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کالاهای تقلبی یا فاقد مجوز سلامت میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری به مردم وارد کنند.
وی در ادامه، با اشاره به سالروز شهادت آیتالله اشرفی اصفهانی در ۲۳ مهر و سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ۲۴ مهر، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان محراب و امام راحل، از نیروهای نظامی و ارتشیان قهرمان قدردانی کرد و گفت: این نهاد مقدس از پایههای اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
در بخش پایانی خطبه، امام جمعه زابل به سالگرد طوفان الاقصی در ۷ اکتبر اشاره کرد و با تحلیل ابعاد سیاسی و نظامی این واقعه گفت: طوفان الاقصی سه افسانه صهیونیستی را در هم شکست؛ افسانه مظلومیت با روایت هولوکاست، افسانه اقتدار ارتش اسرائیل و افسانه امنیت شهرکنشینان.
وی با اشاره به آتشبس اخیر میان حماس و رژیم اشغالگر افزود: این آتشبس نه ابتکار ترامپ است و نه نشانه صلح، بلکه نتیجه تحولات میدانی و ناتوانی رژیم غاصب در تحقق اهدافش است. پس از دو سال، حماس همچنان در غزه باقی مانده و خلع سلاح نشده است؛ این یعنی پیروزی مقاومت و شکست کامل اهداف صهیونیستها.
حجت الاسلام پوراندخت خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هرگاه رژیم صهیونیستی نتوانسته اهداف خود را در میدان نبرد محقق کند، در پشت میز مذاکره و آتشبس به دنبال تحقق آنها بوده و نقشهای برای فریب در سر داشته است. این توافق، ظاهراً آرامش است اما در واقع بازچینی صحنه و طراحی نقشههای جدید توسط رژیم غاصب است. نباید به این توافق خوشبین بود؛ این آتش زیر خاکستر است که ممکن است در غزه، فلسطین یا دیگر مناطق مقاومت مانند عراق، یمن، ایران و سوریه شعلهور شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که به فضل الهی، پایان این مسیر، زوال رژیم کودککش صهیونیست خواهد بود.
