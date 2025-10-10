به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن آذرتاش در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوا و دقت در گفتار و رفتار، خواستار تلاش همه‌جانبه برای تقویت کشور شد و اظهار کرد: همه ما باید پاسخگوی اعمال و سخنان خود باشیم و در بیان گفتار و رفتار دقت کنیم.

حجت‌الاسلام آذرتاش با اشاره به ضرورت شکل‌گیری ایران قوی افزود: اقتدار کشور باید بر چهار پایه اقتصاد، سیاست، هویت و قدرت نظامی استوار باشد و کنار گذاشتن هر یک از این مقوله‌ها، موفقیت در سایر بخش‌ها را محدود می‌کند.

وی با یادآوری تجربه حوادث اخیر منطقه گفت: تکیه صرف بر اقتصاد نمی‌تواند سایر شاخص‌ها را پوشش دهد. اگر در بخش نظامی کشور مستقل نباشد، حتی پایگاه‌های مستقر در کشور ممکن است بدون اطلاع و تایید در تجاوز به کشورهای دیگر استفاده شوند.

امام جمعه سگزاباد تأکید کرد: کشور باید در همه مقوله‌ها پیشتاز و برتر باشد تا بتواند از خود و نظام دفاع کند.

وی با اشاره به موج ناامیدی و فشار اقتصادی که دشمنان بر جامعه وارد می‌کنند، افزود: ایران کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت‌های بالاست. شرکت‌های دانش‌بنیان ما در بسیاری از حوزه‌ها، به ویژه حوزه بهداشت، جزو برترین‌های کشور قرار دارند و کشور ما از نظر اعتقادی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد.

حجت‌الاسلام آذرتاش در پایان با یادآوری تغییر محل ماموریت خود به دستور شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفت: مردم شهیدپرور و مؤمن سگزاباد همواره حضور پررنگی در نماز جمعه داشته‌اند و این سنگر جدید نیز با همراهی شما مردم عزیز به انجام خدمت ادامه خواهد داد.