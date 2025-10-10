ادامه درخشش پاراوزنه برداران جوان با کسب ششمین طلای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که به میزبانی مصر در جریان است، رضا عنایت الهی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

وی بعد از کسب مدال طلای این وزن، موفق شد مدال طلای مجموع را هم‌ از ان خود کند.

عنایت اللهی در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان را از آن‌ خود کند.

رضا عنایت الهی در مجموع با ثبت رکورد ۳۸۳ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلای مجموع مسابقات قهرمانی جهان شد.

پیش از این نیز حسن محمد حسین‌پور در دسته ۸۰ کیلوگرم در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۴۷ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۵۶ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان را از آن‌خود کند.

بدین ترتیب مجموع مدال های ایران در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان به ۶ رسید. در جریان این رقابت ها، امروز عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد. مانی سعیدی هم در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد.