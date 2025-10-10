به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد جمعه شب اعلام کرد کشورش به شدت حملات اخیر ایالات متحده به کشتی‌های ونزوئلایی را محکوم می‌کند.

نبنزیا در سخنانی افزود: ایالات متحده در تلاش است تا نظام سیاسی ونزوئلا را تغییر دهد.

وی همچنین از واشنگتن خواست فوراً از تشدید تنش با ونزوئلا دست بردارد و از ارتکاب «اشتباهی جبران‌ناپذیر» خودداری کند.

المیادین: نشست شورای امنیت ادامه طبیعی کارزار دیپلماتیک ونزوئلاست

شبکه المیادین نیز از کاراکاس درخصوص نشست پیش روی شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد که این نشست را می‌توان بخشی از ادامه کارزار دیپلماتیکی دانست که دولت ونزوئلا از مدت‌ها پیش آغاز کرده است.

خبرنگار این شبکه افزود: دولت کاراکاس با وجود آگاهی از حق وتوی واشنگتن، قصد دارد با طرح این موضوع در شورای امنیت، پیامی روشن به جهان مخابره کند مبنی بر این‌که ادعاهای آمریکا درباره «کارزار مبارزه با قاچاق مواد مخدر» بی‌اساس است.

نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که وضعیت در ونزوئلا به مرحله‌ای حساس و خطرناک نزدیک شده و تنها یک قدم با حمله نظامی مستقیم فاصله دارد.



چین: به شدت مخالف دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا هستیم



در همین راستا، نماینده چین در شورای امنیت تأکید کرد که پکن به شدت مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا است و دخالت‌های نظامی تحت هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا به صدای کشورهای منطقه گوش فرا دهد و در جهت تضمین صلح و ثبات در آمریکای لاتین و کارائیب اقدام کند.

ونزوئلا: آمریکا قاتلی است که در منطقه کارائیب جولان می‌دهد

همچنین نماینده ونزوئلا در شورای امنیت گفت: صلح منطقه‌ کارائیب به علت توهمات دولت آمریکا که آن را به سوی جنگ طلبی سوق می دهد، در خطر است. دولت آمریکا جنایت خود را پشت نقاب «دفاع از خود» مخفی می کند.

وی افزود: آمریکا قاتلی است که در منطقه کارائیب جولان می‌دهد، در واقع قاتلی که به دنبال بهانه‌ می‌گردد تا جنگی ساختگی را به راه بیاندازد. ایالات متحده تنها کشوری است که اصل «ابتدا شلیک کن و سپس تفسیر کن» را اعلام می کند.

او تاکید کرد: چه کسی باور می کند که این جنگ‌افروزی گسترده در کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر است؟ ایالات متحده در تلاش است تا بر تمام منابع نفتی جهان تسلط پیدا کند و بر این باور است که نفت ونزوئلا متعلق به آن است.

نماینده ونزوئلا در شورای امنیت ادامه داد: آمریکا آماده است تا منطقه کارائیب را برای حفظ ایدئولوژی خود در جنگی بی‌پایان شعله‌ور کند؛ این یک اصل شوم است که مردم ایالات متحده مخالف آن هستند. شورای امنیت باید مشخص کند که آیا وجود تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به دلیل تشدید نظامی کنونی دولت ایالات متحده در کارائیب وجود دارد یا خیر.

وی گفت: از شورای امنیت می‌خواهیم اقدام‌های لازم برای جلوگیری از تشدید بیشتر وضعیت موجود را اتخاذ کند.