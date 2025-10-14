  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

میرغضنفری: امنیت امروز مرهون خون شهدا است

میرغضنفری: امنیت امروز مرهون خون شهدا است

رشت- فرماندار رشت امنیت، آرامش و آسایش امروز را مرهون خون شهدا دانست و گفت: شهدا با گذشت و فداکاری این رهاورد عظیم را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر سه‌شنبه در آئین رونمایی از ۳ عنوان کتاب و یک پادکست شهدای مدافع سلامت اظهار کرد: ایثار و شهادت بن‌مایه فرهنگی جامعه اسلامی است.

وی گفت: این کتاب‌ها که امروز رونمایی خواهد شد یادآور رشادت‌های بزرگ مردانی است که با ایثار و از خودگذشتگی از جان خویش گذشتند تا این آب و خاک به دست بیگانگان نیافتد.

فرماندار رشت تصریح کرد: امروز اگر با هر نوع عقیده و تفکر سیاسی در زیر یک پرچم هستیم این نعمت را مدیون شهدا هستیم و باید به این ارزش‌ها مفتخر باشیم.

غضنفری افزود: امنیت، آرامش و آسایش امروز مرهون خون شهدا است که با گذشت و فداکاری این رهاورد عظیم را برای این سرزمین به ارمغان آوردند.

وی در ادامه گفت: نسلی که جنگ هشت ساله را ندیدند در جنگ دوازده روزه اخیر نمونه کوچکی از دلهره و اضطراب ناشی از این شرایط را از نزدیک حس کردند.

فرماندار رشت در پایان افزود: خون شهدا بار دیگر این انقلاب را بیمه نمود و دل‌ها را دوباره به هم نزدیک کرد تا بر اساس میثاق ملی در کنار یکدیگر باشیم و در راستای برون رفت از مسائل و مشکلات بکوشیم.

کد خبر 6621986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها