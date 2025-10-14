میرغضنفری: امنیت امروز مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر سهشنبه در آئین رونمایی از ۳ عنوان کتاب و یک پادکست شهدای مدافع سلامت اظهار کرد: ایثار و شهادت بنمایه فرهنگی جامعه اسلامی است.
وی گفت: این کتابها که امروز رونمایی خواهد شد یادآور رشادتهای بزرگ مردانی است که با ایثار و از خودگذشتگی از جان خویش گذشتند تا این آب و خاک به دست بیگانگان نیافتد.
فرماندار رشت تصریح کرد: امروز اگر با هر نوع عقیده و تفکر سیاسی در زیر یک پرچم هستیم این نعمت را مدیون شهدا هستیم و باید به این ارزشها مفتخر باشیم.
غضنفری افزود: امنیت، آرامش و آسایش امروز مرهون خون شهدا است که با گذشت و فداکاری این رهاورد عظیم را برای این سرزمین به ارمغان آوردند.
وی در ادامه گفت: نسلی که جنگ هشت ساله را ندیدند در جنگ دوازده روزه اخیر نمونه کوچکی از دلهره و اضطراب ناشی از این شرایط را از نزدیک حس کردند.
فرماندار رشت در پایان افزود: خون شهدا بار دیگر این انقلاب را بیمه نمود و دلها را دوباره به هم نزدیک کرد تا بر اساس میثاق ملی در کنار یکدیگر باشیم و در راستای برون رفت از مسائل و مشکلات بکوشیم.
