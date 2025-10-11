به گزارش خبرگزاری مهر، رشید آزادالواری کارشناس امور قرآنی شهرستان سلسله از برگزاری نشست صمیمی جامعه قرآنی این شهرستان با مریم ملکی صادقی، فرماندار سلسله خبر داد.

این دیدار با هدف هم‌افزایی و تبادل نظر برای گسترش فعالیت‌های قرآنی برگزار شد و با حضور اردشیر آقایی، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و حجت‌الاسلام جعفر پور، رئیس تبلیغات اسلامی سلسله همراه بود.

حمایت مسئولان از فعالیت‌های قرآنی

آزادالواری ضمن تشریح اهداف نشست، اظهار داشت: این جلسات فرصتی مهم است تا دغدغه‌های حافظان، قاریان و فعالان قرآنی مستقیماً با مسئولان مطرح شود و راهکارهای عملیاتی برای توسعه آموزش‌های قرآنی اتخاذ گردد.

فرماندار: ترویج فرهنگ قرآن و عترت در اولویت باشد

فرماندار شهرستان سلسله در این دیدار، ضمن قدردانی از نقش ارزنده جامعه قرآنی در ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی منطقه، تأکید کرد: ترویج فرهنگ غنی قرآن و عترت باید در اولویت برنامه‌های اجرایی شهرستان قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تسهیل امور مربوط به مؤسسات قرآنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی برای توسعه زیرساخت‌های مذهبی شد.

آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی برای پشتیبانی

اردشیر آقایی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان نیز با اعلام آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی برای ارائه پشتیبانی‌های لازم، اظهار امیدواری کرد که با همکاری مشترک دستگاه‌ها، شاهد شکوفایی استعدادهای قرآنی در سطح شهرستان سلسله باشیم.

بنابراین گزارش، این دیدار زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم جامعه قرآنی با مسئولان، رفع موانع و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در شهرستان سلسله فراهم آورد و نویدبخش حرکت جدی در مسیر ترویج فرهنگ قرآن و عترت در این منطقه است.