به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با توجه به توافق صورت‌گرفته بین سازمان امور دانشجویان و اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ، سامانه برخط استعلام صلاحیت موسسات مجاز برای ارسال تبلیغات به زودی راه‌اندازی خواهد شد و به این ترتیب، پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز به مقصد نخواهند رسید.

عبدالحمید علیزاده، مدیر کل بورس و رئیس کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور در دیدار با قهرشی، معاون اداره تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سازمان امور دانشجویان برگزار شد، اظهار داشت: همکاری اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ در چند ماه اخیر برای جلوگیری از تبلیغات موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، منجر به افزایش مراجعات اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ مجوز فعالیت به کارگروه شده و همچنین با عدم رسیدن پیامک‌های تبلیغاتی به مقصد، از فریب‌دادن جامعه توسط این موسسات غیرمجاز جلوگیری شده است.

رئیس کارگروه نظارت ضمن تقدیر از همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه بین اداره کل بورس و اعزام دانشجویان و اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی، و حتی گسترش این تفاهم به نهادهای دیگر مانند وزارت کار و وزارت میراث فرهنگی، اقداماتی مکمل است که می‌تواند به هم‌افزایی در مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز کمک کند.

مدیر کل بورس با اشاره به دیدارهای مقامات دو اداره در اوایل سال جاری، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل تبلیغات از جمله نهادهایی هستند که با درک اهمیت این حوزه، اقدامات مؤثری برای مسدود کردن دسترسی موسسات به سیستم ارسال پیامک‌ها و فضاهای تبلیغاتی انجام داده‌اند. در ادامه این راه، ما کاملاً آماده‌ایم تا با تولید محتوا و برنامه‌های تخصصی، کیفیت خدمات‌رسانی و وظایف خود را بهبود بخشیم و به جامعه کمک کنیم.

قهرشی در این دیدار تأکید کرد: اقدام‌های اداره کل بورس و کارگروه نظارت در شناسایی و معرفی موسسات غیرمجاز، این نهاد را به پیشتازی در مقابله با موسسات غیرمجاز تبدیل کرده است. به همین دلیل، اولین دیدار و رایزنی برای گسترش همکاری‌های بین‌نهادی، با مدیر کل بورس انجام شد.

معاون اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی افزود: فرصت‌های خوبی در حوزه فضای مجازی برای مواجهه با موسسات غیرمجاز وجود دارد. در این راستا، حوزه رصد فعالیت موسسات را گسترش داده و سامانه هوشمند Adsiran را طراحی کرده‌ایم. همچنین در نظر داریم سامانه برخط استعلام مجاز یا غیرمجاز بودن موسسات را برای کانون‌های تبلیغاتی راه‌اندازی کنیم. این فعالیت‌ها به ما کمک می‌کند تا پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز به مقصد نرسند و از فریب جامعه جلوگیری شود.

قهرشی با استقبال از پیشنهادهای علیزاده، آمادگی خود را برای بررسی تفاهم‌نامه پیشنهادی اعلام کرد و از انتشار محتواهای تولید شده توسط سازمان و کارگروه نظارت در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی خبر داد.