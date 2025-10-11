واکنش شدیداللحن نبیه بری به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به حمله رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان واکنش نشان داد و آن را به مثابه حمله به کل لبنان و لبنانی ها دانست.

وی ضمن بی تاثیر دانستن این حمله بر عزم پولادین لبنانی و ساکنان جنوب این کشور گفت: تجاوز آشکار و ددمنشانه اسرائیل، چه از نظر شکل و محتوا، چه از نظر زمان و مکان و چه از نظر اهدافی که هدف قرار داده است، نه اعتقادات و اصول ما و نه اصول و باورهای مردم ما را تغییر نخواهد داد، مردمی که بار دیگر بهای پایبندی به سرزمین خود و حق مشروع خود برای یک زندگی شرافتمندانه را با جان، خانه و منابع رزق و روزی خود می‌پردازند.

نبیه بری این حمله را نشانه خوی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی دانست و بیان کرد: این حمله به منطقه المصیلح و ساکنان، صاحبان صنایع و مراکز صنعتی نیست بلکه حمله به لبنان و مردم آن است. خون مسیحی و مسلمان در صحنه‌ای جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل به هم آمیخته شد.

وی بر ضرورت اتحاد علیه دشمن صهیونیستی تاکید کرد.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.