۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

کیانی: امضای دیواره المپیک افتخار بزرگی بود/ روزی دو نوبت تمرین داشتم

نایب قهرمان المپیک گفت: سفر به سوئیس خللی در تمرینات من برای حضور در مسابقات جهانی ایجاد نکرد و جلسه با رئیس کمیته ملی بین المللی تجربه بسیار خوبی بود.

ناهید کیانی که به همراه رئیس کمیته ملی المپیک به سوئیس سفر کرده بود با اشاره به اتفاقاتی که در این سفر برایش رخ داده است به خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی جهان نزدیک به دو هفته دیگر به میزبانی چین برگزار می‌شود و تعداد شرکت کنندگان این مسابقات گویایی همه چیز است. رقابت‌هایی که هر دوره به لحاظ کمی و کیفی در سطح بالایی برگزار می‌شود.

وی افزود: حتی کشورهایی که شاید نام نشانی نداشته و یا نا شناخته باشند، در رقابت‌های جهانی عملکرد خوبی به نمایش می‌گذارند. ما تمرینات منظم و فشرده‌ای را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشته‌ایم و زمان آن رسیده که نتیجه تلاش‌ها خود را در مسابقات جهانی به نمایش بگذاریم. تلاش من تکرار طلای دوره قبل است و تحقق این هدف انگیزه بالایی داشته و سخت تلاش می‌کنم.

ملی‌پوش کشورمان در خصوص وضعیت آمادگی خود گفت: از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم. تمرینات‌مان به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و در فاصله نزدیکی به اعزام آمادگی مناسبی دارم و در هفته پیش‌رو و همچنین در چند روزی پیش از شروع مسابقات در چین تمرینات وارد فاز سرعت می‌شود د تا با آمادگی کامل در مسابقات جهانی شرکت کنیم.

نایب قهرمان المپیک در خصوص سفر به سوئیس گفت: تجربه بسیار خوبی بود. حضور من در جلسات رسمی بین‌المللی در این سفر بسیار جذاب و خاص بود. دیدار صمیمانه با «کریستی کاونتری» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک افتخار بزرگی برای من محسوب می‌شود و خوشحالم که توانستم دیوار المپیک را امضا کنم؛ افتخاری که فکر می‌کنم نخستین ورزشکار ایرانی هستم که به آن دست یافته‌ام. امیدوارم این دیدارها و ارتباطات در آینده نیز تداوم داشته باشد.

کیانی در مورد تداخل سفر به همراه مسئولین کمیته ملی المپیک و تمرینات تیم ملی در آستانه اعزام به مسابقات جهانی گفت: این موضوع را با همکاری کمیته ملی المپیک و دکتر خسروی‌وفا رفع کردم، یعنی در طول سفر به سوئیس روزی دو نوبت تمرین داشتم و توانستم تمریناتم را بدون وقفه ادامه دهم. از این همراهی و حمایت صمیمانه بسیار سپاسگزارم.

وی در پایان گفت: تیم ملی بانوان با ترکیبی از جوانی و تجربه و البته پرانگیزه و با انرژی بالا راهی مسابقات جهانی می‌شود. چند تکواندوکار تجربه حضور در دوره‌های قبلی این مسابقات و حتی کسب مدال را دارند. تیمی متحد و پرتلاش هستیم که برای ثبت نتایجی در خورد شأن تکواندو کشورمان ایران تلاش خواهیم کرد. معتقدم ایران یکی از قدرت‌های برتر تکواندو دنیاست و رسیدن به سکوی قهرمانی جهان دور از دسترس نیست.

