  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

هشدار درباره تحرکات خطرناک و زیرپوستی تل آویو علیه لبنان

هشدار درباره تحرکات خطرناک و زیرپوستی تل آویو علیه لبنان

نماینده پارلمان لبنان به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که یک شهید و شماری زخمی برجای گذاشت، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، غسان سکاف نماینده پارلمان لبنان به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که یک شهید و شماری زخمی برجای گذاشت، واکنش نشان داد.

سکاف تاکید کرد:اوضاع در لبنان خوشایند نیست و اتفاقی در حال رخ دادن است.

وی افزود: جولان دادن پهپادها در آسمان لبنان گواهی بر این است که اسرائیل به دنبال جنگی جدید است و ممکن است که جنگی جدید به راه اندازد.

این نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: توافق غزه، حزب الله را از نظر سیاسی و نظامی تنها نگه داشته است.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.

جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به این حمله واکنش شدیداللحن نشان دادند.

کد خبر 6618699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها