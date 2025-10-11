هشدار درباره تحرکات خطرناک و زیرپوستی تل آویو علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، غسان سکاف نماینده پارلمان لبنان به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که یک شهید و شماری زخمی برجای گذاشت، واکنش نشان داد.

سکاف تاکید کرد:اوضاع در لبنان خوشایند نیست و اتفاقی در حال رخ دادن است.

وی افزود: جولان دادن پهپادها در آسمان لبنان گواهی بر این است که اسرائیل به دنبال جنگی جدید است و ممکن است که جنگی جدید به راه اندازد.

این نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: توافق غزه، حزب الله را از نظر سیاسی و نظامی تنها نگه داشته است.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.

جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به این حمله واکنش شدیداللحن نشان دادند.