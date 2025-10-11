معرفی ۶ نمایش راه یافته به جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، شش نمایش از هنرمندان شهرستانهای رامسر، تنکابن، نوشهر و چالوس به مرحله پایانی جشنواره تئاتر ترنج راه یافتند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، نمایش «مکث در مدار سرگیجه» به کارگردانی امید نوعی شاد از شهرستان رامسر یکی از آثار پذیرفتهشده در مرحله نهایی است.
دو اثر از شهرستان تنکابن نیز در میان منتخبان دیده میشود؛ نمایش «گویا گویا گویهایش را گم کرده» به کارگردانی فریبرز رسولیپور و نمایش «خوابگرد» به کارگردانی امیر سیاح البرزی.
از شهرستان نوشهر نیز دو اثر به مرحله نهایی راه یافتهاند؛ نمایش «چخوف» به کارگردانی محسن رودباری و نمایش «مینا و پل نگ» به کارگردانی سید مصطفی حسنی.
نمایش «واحد ۲۲ چه خبره» به کارگردانی مسلم خردمند نیز به عنوان نماینده شهرستان چالوس در این فهرست قرار دارد.
ششمین جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران با هدف کشف و معرفی استعدادهای نمایشی منطقه غرب استان، در حال برگزاری است و آثار راهیافته در روزهای آتی روی صحنه خواهند رفت.
