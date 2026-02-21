به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی ظهر امروز شنبه در ستاد اربعین استان خوزستان با تأکید بر اولویت بندی رفع موانع راههای مواصلاتی برای میزبانی شایسته از زائران اربعین بر لزوم آمادگی کامل دستگاهها در حوزه زیرساختها به ویژه راهها تأکید کرد.
حیاتی گفت: هرچند اربعین سال آینده با توطئههای استکبار مواجه است اما با الگوگیری از مکتب عاشورا بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد، با این حال باید در بخش زیرساختها، به خصوص راههای مواصلاتی، آمادگی کامل وجود داشته باشد.
وی افزود: باید تمام همت خود را به کار بگیریم تا بخش قابل ملاحظهای از محورهای مورد نیاز پیش از اربعین زیر بار ترافیک زائران قرار گیرد و در نقاطی که با موانع جدی روبه رو هستیم، حتی با حداقل امکانات، تردد ایمن زائران برقرار شود.
معاون استاندار خوزستان با انتقاد از وضعیت جاده خرمشهر - اهواز بیان کرد: این محور یکی از مسیرهای کاملاً کفی اما فاقد استاندارد استان است در حالی که حجم بالایی از تردد زائران راهیان نور، زائران اربعین، حمل و نقل کالا، بنادر و حوزههای نفتی از این مسیر انجام میشود و باید سالها پیش ساماندهی میشد.
حیاتی توضیح داد: برای انتقال این حساسیتها به سطح ملی، نامهای جامع خطاب به وزیر کشور در حال آماده سازی است که در آن موانع و کمبود اعتبارات طرحهای اربعین به طور دقیق تشریح شده و انتظار میرود از طریق رییس سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.
وی افزود: بازدید میدانی مسئولان ارشد کشوری از جمله وزیر راه، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رییس جمهور از محورهای بحرانی خوزستان ضروری است تا از نزدیک با واقعیتها آشنا شوند و حساسیت لازم در مرکز ایجاد شود.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به نقش سازمان منطقه آزاد اروند گفت: رییس این سازمان باید به صورت جدی پای کار بیاید و اعتبار لازم را برای ساماندهی راههای دسترسی به منطقه آزاد اروند تخصیص دهد، چرا که این محورها ارتباط مستقیم با این منطقه دارند.
حیاتی در پایان تأکید کرد: دستگاههای مسئول به ویژه در حوزه راه و ترابری باید با برنامه ریزی دقیق، تمام تمهیدات ترافیکی و زیرساختی را فراهم کنند تا چالشهای سالهای گذشته تکرار نشود و زائران اربعین با آرامش و سهولت بیشتری تردد کنند.
