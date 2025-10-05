  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

افشاری: زیرساخت‌های بم برای ثبت « شهر جهانی قنات» آماده می‌شوند

بم- معاون عمرانی فرماندار شهرستان بم گفت:جشنواره «روز روستا و عشایر» با هدف شناساندن ظرفیت‌های تاریخی و آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم برای ثبت بم به‌ عنوان «شهر جهانی قنات» برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سما افشاری، صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره «روز روستا و عشایر» شهرستان بم گفت: جشنواره روستایی و عشایری شهرستان بم قرار است به مناسبت روز ملی روستا و عشایر ۱۹ مهرماه، در محل تاریخی «قنات حمزه‌ای» برگزار شود.

وی افزود: این رویداد فرهنگی و گردشگری با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان بم، بخشداری مرکزی، دهبکری و براوات و همچنین استفاده از ظرفیت بسیج عشایری برگزار می شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره، شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و آبی قنات در شهرستان بم و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ثبت شهر بم به‌عنوان «شهر جهانی قنات» است.

بخشدار مرکزی بم با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی این جشنواره تصریح کرد: جشنواره روز روستا و عشایر، فرصتی برای شناساندن دستاوردها و ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و روستایی است و تلاش می‌کنیم تا فعالین حوزه روستایی، به ویژه زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان، معرفی و حمایت شوند.

سما افشاری، افزود: نمایش ظرفیت‌های بالقوه محصولات سرمایه‌ای، صنایع بسته‌بندی و فرآوری محصولات خرما همچون چیپس خرما، شیره خرما، قند خرما و سایر مشتقات این محصول، بخش مهمی از این رویداد خواهد بود.

