به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور میهمانان خارجی، مقامات کشوری و لشکری، فرهیختگان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه فلسطین در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد.

آیت‌الله حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، رجا الکومی از غزه، عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله در ایران، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، منور عباس از کشور پاکستان، زیاد پتر از آفریقای جنوبی، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، اشرف زیدی از کشور هندوستان و کریم رزقی از کشور الجزایر سخنرانان این همایش حضور دارند.

اول اکتبر برابر با نهم مهرماه سالگرد شهادت محمد الدُرِّه در حالی که پشت پدرش مخفی شده بود و به ضرب گلوله عناصر رژیم صهیونیستی در فلسطین به شهادت رسید و در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ثبت شده است.