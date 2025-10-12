جواد حاج‌قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهری اظهار کرد: امیدواریم با مساعدت و همکاری تمام ارگان‌های شهری شاهد اتمام این پروژه‌ها باشیم.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب پل راوند ابراز کرد: لازم است روند اجرای این پروژه و جلوگیری از توقف مجدد عملیات عمرانی آن تسریع یابد.

عضو شورای اسلامی شهر کاشان با بیان اینکه پل راوند به یکی از نقاط حادثه‌خیز شهر تبدیل شده است، تصریح کرد: در این محدوده به‌طور مستمر تصادفات رخ می‌دهد و در مواردی به‌دلیل موقعیت دورافتاده، امدادرسانی نیز با تأخیر انجام می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به آزادسازی مسیر و تعهدات اجرانشده برخی دستگاه‌ها افزود: هرچند برخی توافق‌های قبلی از سوی راه و شهرسازی به‌طور کامل انجام نشده، اما نباید اجازه داد روند کار متوقف شود؛ چرا که شهروندان سال‌هاست در انتظار بهره‌برداری از این پروژه هستند.

حاج قدیری اتصال مسیر پل راوند به کمربندی سردار کریمی طاهری را اقدامی مهم در کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی ترددها دانست و خاطرنشان کرد: با تکمیل حدود سه کیلومتر مسیر تا امامزاده ولی بن موسی، دسترسی ایمن و روان به این محدوده فراهم و بخشی از ترافیک داخلی شهر کاهش می‌یابد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های تیم‌های عمرانی شهرداری گفت: اکنون که پروژه پس از سال‌ها فعال شده، باید با مدیریت جهادی و هماهنگی بیشتر، از هرگونه توقف دوباره جلوگیری کرد تا شهروندان شاهد بهره‌برداری یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی شهر باشند.